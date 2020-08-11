【足球熱話】朗拿甸奴假護照案將解決　認罪「優惠」罰款不留案底

巴西退役球王朗拿甸奴，終於有望回家。他與兄長涉嫌使用假護照進入巴拉圭被捕，3月起被扣押在監獄，及後獲准轉到酒店，軟禁候審。 「細哨」的律師團隊一直努力，終於與控方達成認罪協議，預計繳交罰款後，本月底便可重獲自由，而且金額對於球王而言，只是「濕濕碎」。

「細哨」與兄長羅拔圖（Roberto Assis）自4月24日轉到巴拉圭首都亞松森一家豪華酒店，繼續軟禁等候在假護照案中應訊。其律師團則要求法庭解除軟禁令，及商討如何處理案件，時隔多月終於出現曙光。

朗拿甸奴在3月被巴拉圭警方拘捕，一直不得出境。（網上圖片）

由於案件被指牽涉其他重量級疑犯，控方最初循洗黑錢方向調查，及後認為證據未證明「細哨」直接參與獲取假護照。

控辯雙方一再商討後，辯方同意兩兄弟承認利用假護照入境罪，控方會要求法庭判處「細哨」罰款9萬（美元，下同），羅拔圖則罰款11萬了事。兩兄弟早前各付80萬保釋金，換取從監獄改到酒店軟禁，按理該筆保釋金可以扣除罰款。若然屬實，兩兄弟不過等待完成法律程序後回家。

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朗拿甸奴轉到酒店軟禁近4個月，終於有望回家。（網上圖片）

二人最快本月24日，便可解除軟禁令。「細哨」更可望在巴拉圭保持清白之身，羅拔圖則要留案底。此外，「細哨」雖可回巴西及自由出境，但須報告巴拉圭政府離國時期，並在未來兩年，每隔3個月向巴西的法官報到。

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「細哨」於3月偕兄長入境巴拉圭，出席慈善活動，卻被發現使用假護照就逮，扣押在亞松森一所監獄，在獄中度過40歲生日。不過，公開的相片顯示球王與囚友樂也融融，「食煙飲酒BBQ」，招牌笑容依舊。

「細消」一直強調護照是一名巴西商人提供的禮物，該商人已經入獄，而他希望盡快回家，「給母親深深一吻，疫情令她在家中受到不了苦。我也要消化事件帶來的影響，帶着信念和力量前進」。

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