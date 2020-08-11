【足球轉會】 C朗離隊後皇馬花5億歐元買人　結果得一個有用？

皇家馬德里對成功的標準，向來定得較任何球會更高，銀河艦隊難得重奪西甲錦標，歐聯卻連續兩年16強出局，對會方而言大概只算是好壞參半的球季。 施丹領軍功力毋庸置疑，問題是自從C朗拿度離隊，球隊彷彿失去重心，兩季共花去超過5億歐元，仍未從失去C朗的震撼中回魂。

C朗拿度與美斯並列為現今球壇兩大球王，亦將成為史上最佳球員之一，效力皇馬的9個年頭438次上陣攻入450球，失去他當然任誰也無法彌補。

自他離隊之後，皇馬已先後買入13個球員，西班牙《馬卡報》狠批，這批球員之中只有門將高圖爾斯一人地位無可撼動，意味收購失敗居多。實際是否真的如此？

失去C朗拿度之後，皇馬連續兩屆歐聯16強出局。（Getty Images）

皇馬自C朗離隊後收購

【2018/19球季】

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雲尼斯奧斯是2018/19球季的皇馬「標王」，甫加盟即予人驚艷感覺，隨時間推移未見重大進步，亦不是主帥施丹心目中的核心成員，今屆歐聯16強次回合對曼城關鍵一戰未被派落場；3000萬歐元的右閘奧迪奧蘇拿出場機會愈來愈少，今年1月外借拜仁仍是坐冷板；馬里安奴戴亞斯在里昂有好表現即被皇馬回購，重返班拿貝後備受傷患困擾，效率不高上陣機會也不多；巴謙戴亞斯和盧寧兩個小將，主要是為未來投資，目前尚未成為主力。

唯獨門將高圖爾斯一人，能夠穩佔正選一席。這個比利時門將加盟初期表現一度備受批評，適應下來之後，第二季踢出最佳水平，34次西甲上陣只失20球，其中18場能夠保持清白之身，是皇馬重奪西甲錦標的一大功臣。

18/19球季皇馬花去1.57億歐元買入6個球員，除高圖爾斯之外，其餘5人至今仍沒有主力球員的感覺，失去C朗的進攻火力，當然也無法彌補。

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【2019/20球季】

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2018/19歐聯16強不敵阿積士，令皇馬終於立定心意課金投資。不止過億歐元買夏薩特，盧卡祖域、艾達米列達奧、費蘭特文迪、洛迪高高斯全部所費不菲，季中再買入18歲的雷連亞卡維奴，買入7個球員足足花去超過3.5億歐元。

球隊在西甲全程與巴塞咬緊，最終王座奪還，夏薩特卻遇上生涯以來最慘淡的一個球季，全季均受傷患困擾，僅22次上陣入1球，西班牙傳媒當然不放過機會，對他大肆批評；盧卡祖域在馬德里成為笑話，疫情期間私自返回塞爾維亞，相信會成為他皇馬生涯最後一口棺材釘；能踢多個不同位置的艾達米列達奧予人感覺仍相當稚嫩，是個不錯的替補，只是5000萬歐元身價來說實在太奢侈。

費蘭特文迪是隊中唯一有力挑戰馬些路位置的左閘，本季西甲後段亦是重心球員之一，只是作為一個4800萬歐元轉會費的球員，對他要求會更高一點；洛迪高、雷連亞等小將又是為未來的投資。

沒有C朗的日子

C朗拿度無可取代，皇馬在他離隊後花去5億歐元，花錢如流水的結果，重心球員仍是32歲的賓施馬、33歲的莫迪歷、30歲的卻奧斯、34歲的沙治奧拉莫斯，一班年輕球員不是太過稚嫩，便是因為各種原因未能接班。

會長佩雷斯心目中的C朗接班人，原是陣中翼鋒加里夫巴利，一方面他不時受傷患困擾影響上陣時間，更重要的是主帥施丹不知什麼原因冷待巴利，球會無奈下只得向外尋找，兩個球季下來了無寸進。新冠肺炎疫情下，連皇馬也不敢再斥巨資買入，想入貨先要清走巴利、洛迪古斯等陣中高薪巨星，難度相當之大。

現階段否定這班「後C朗年代」新血或許為時太早，畢竟高圖爾斯也是第二季才交出最佳水平。級數上來說，13人之中只得29歲的夏薩特較接近C朗，皇馬求神拜佛這位比利時球星來季健健康康，重拾車路士時期的風采，否則其餘人等相信暫難寄予厚望。