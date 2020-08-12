【桌球世界賽】奧蘇早上訓練重拾手感　落後5局下反勝威廉斯闖4強

桌球世界錦標賽8強，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）對威廉斯（Mark J Williams）首節失準，落後2：6，但他昨日知恥近乎勇，早上到場訓練，在下午及晚上的兩節回復狀態，以13：10反勝對手，將會在4強面對沙比。

44歲的「火箭」奧蘇利雲上圈淘汰丁俊暉，到8強面對45歲的威廉斯。在前日的首節奧蘇利雲的發揮令人失望，常常打失遠枱波。雖然他曾在第2局打出101度的century break，一度領先局數2：1，但他之後連輸5局，落後2：6。

奧蘇在前日首節落後2：6。（World Snooker Tour Twitter）

奧蘇賽後講到首節的發揮，也覺得尷尬，他說：「如果白波距離目標球超過3英呎的話，我就打不入。真的很尷尬，就好像只帶了一枝3號鐵去參加高球美國公開賽一樣。」

有感發揮欠佳，奧蘇利雲在英國時間昨日（8月11日）早上到場訓練。在昨日下午展開的第2節，雖然奧蘇一開始又輸，落後到2：7，但他企穩陣腳，在第10局打出105度的century break，逐步拉近差距；由第13局起，他更加連勝4局，完第2節一口氣追到8：8平手。

奧蘇賽後講到早上訓練的作用，他說：「早上在練習枱上，我覺得自己找到了一些東西，令我可以再得分，因為我之前打得不好。」

+ 3 + 2

到昨晚的第3節，奧蘇逐漸扭轉劣勢。雖然威廉斯曾領先10：9，但奧蘇分別在第20及22局打出century break，最後連贏4局，以13：10反勝威廉斯。奧蘇在世界賽5次面對威廉斯，全數勝出。

由落後5局到反勝晉級，奧蘇也抹一額汗，他說：「我很高興勝出比賽，我曾害怕自己無法振作起來，大敗一場2：13或者3：13。」至於在大好形勢下最終輸波的威廉斯就大方祝賀奧蘇，認為自己尾段打得不好，他說：「我贏不到他是有原因的，因為他是我面對過最優秀的球手。他可能葬送了我職業生涯一次或者兩次贏世界賽的機會，如今我又再次敗於他手上。」威廉斯本身都是3屆世界賽冠軍。

5屆世界賽冠軍奧蘇打入4強，會面對沙比。這是奧蘇近6年來首次躋身世界賽4強，上次入4強是2014年，當年奧蘇入到決賽，正是面對沙比，結果以14：18落敗。奧蘇也承認自己近年欠缺穩定性，他說：「我的表現並不穩定，而且我有6、7年做不到這一點，所以我在這項比賽的表現不佳。」

奧蘇在首節失利之下，昨日在第2及3節回復勇態，平反敗局。（World Snooker Tour Twitter）

至於沙比在另一場8強以13：7淘汰尼爾羅拔臣。對於奧蘇之前講過「即使我失去一隻手及一條腿，我也有能力打入世界前50位」，沙比認為這番說話不妥當，他批評奧蘇：「這可能有點過分，對排名低的球手有點不尊重。他們每次比賽都盡最大的努力。他們的天賦可能不如奧蘇，真的很少人有這樣的天賦，但他們都明顯竭盡全力。」