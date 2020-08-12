【歐聯】阿特蘭大誓再創奇蹟燃亮貝加莫　為悲情城市帶來快樂

作為新冠肺炎在歐洲爆發的第一站，傷亡枕藉的意大利北部城市貝加莫一片愁雲慘霧。由2月中開始連續兩個月救護車汽笛聲穿梭街道，接着是大型軍車不停將死者遺體送到市外墳場安葬。 當地球隊阿特蘭大首次參加歐聯，隨即一次又一次創造奇蹟，擊敗華倫西亞晉身8強，原應歡天喜地慶祝，街道上卻一個人也沒有。心情沉重的球員一樣神情肅穆，比起足球，他們肩負一項更重大任務：為貝加莫市民重新帶來快樂。

自今年2月貝加莫省出現首宗新冠肺炎個案開始，至今已累積超過6000人感染此疫症死亡，連同鄰近的倫巴弟地區，死亡數字更達17000人，很多人連舉行葬禮的機會也沒有。

自小支持阿特蘭大的當地居民艾拔圖沙維（Alberto Savi）在家收看16強次回合對華倫西亞直播，當伊利錫為阿特蘭大攻入足以帶領球隊晉身八強的第4球後，電視評述員呼籲貝加莫市民不要湧到街上慶祝，疫情嚴峻之下球迷竟乖乖遵守。艾拔圖沙維說，「沒有人走到外面。那是相當奇怪的，本應是熱烈慶祝的盛況，可是那時只有沉默，以及穿梭市內的汽笛聲。」

阿特蘭大季票持有人巴薩拉（Franz Barcella）憶述悲喜交纏的複雜心情，「一方面你知道愛隊創下最輝煌一刻，一個可能以後也無法達到的巔峰，另一方面那是你的城市最黑暗一刻，感受非常複雜。」他坦言，「當時的感覺是傷感的」。

2月時阿特蘭大球迷為愛隊首次晉身歐聯的興奮，很快已因疫情消失無蹤。（Getty images）

【一場致命的歐聯比賽（按圖進入）】

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意大利由0死亡到疫情完全失控 罪魁禍首竟是一場歐聯足球比賽？

歐聯8強 阿特蘭大 對 巴黎聖日耳門 今晚深夜3時 Now 643台、有線616台、656台、無線303台直播

無法慶祝的理由

貝加莫市民不敢為阿特蘭大晉身歐聯8強慶祝，多少也跟2月19日阿特蘭大在鄰近的聖西路球場出戰球隊史上首場歐聯16強比賽，4萬球迷入場並慶祝4：1大勝華倫西亞後，被指成為「生物炸彈」有關。比賽那天意大利確診人數維持在個位數，無人死亡。該仗三個星期後，單是貝加莫地區一個星期內已超過3000人死亡。

阿特蘭大以貝加莫地區為基地，當地4萬球迷自貝加莫前往50公里外位於米蘭市的聖西路球場。貝加莫市長戈利（Giorgio Gori）稱，「球場內相當擠擁，之後在酒吧也是一樣。那一夜，肯定會令到人與人之間互相傳染強烈升級。」

「那場足球比賽是因素之一，醫院方面有最可靠解釋。」戈利稱，「我們不知道是什麼時候，但就是在某日一個患上病炎但未有病徵的病人出現，那個病人將病毒傳播到其他病人身上，然後輪到醫生和護士受到感染。」那場比賽未必是病毒源頭，卻幾乎肯定是新型冠狀病毒COVID-19極速擴散的助燃劑。只有12.2萬人口的城市，6000人死亡，死亡率冠絕意大利，球迷受盡千夫所指，只好在家中揮舞阿特蘭大旗幟，繼續支持。

【身負重任的阿特蘭大（按圖細看）】

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阿特蘭大主帥：為貝加莫奮戰到底

今屆歐聯因疫情關係自8強階段開始全部在中立城市葡萄牙里斯本一場過閉門舉行。阿特蘭大的8強對手，是擁手尼馬、麥巴比在陣的法國豪門巴黎聖日耳門（PSG），麥巴比早前在法國盃受傷不輕，他的康復較預期早，主帥杜慈稱此子已可候命上陣，再一次，這支意大利神奇球隊面對一個看似不可能任務。

相對PSG眾將熱身和練習時的輕鬆神情，阿特蘭大全軍戴上口罩抵達球場，每一個球員均認真備戰，臉上沒有一絲笑容。賽前主帥加斯柏連尼說，「我們很清楚今仗的期望以及貝加莫地區給我們的愛與熱情，今年發生的事情令我們更添動力，這只是一場足球比賽，但我們會歇盡所能以最佳表現來代表我們的地區。」

【歐聯】「重傷中」的麥巴比趕及復出 PSG再過一關必須打破宿命

【PSG眾將輕鬆備戰】（按圖細看）

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「我們已證明一支沒有歐洲賽往績的球隊也能有好表現，通過足球達到重要目標和帶來熱情以及其他東西」，他聲言，「我們有責任不要令人失望，希望繼續展示阿特蘭大也能夠跟最大球會並駕齊驅。」

貝加莫的悲情為阿特蘭大帶來動力，同時也是壓力，加斯柏連尼指出，球隊自復出以來取得一些重要戰果，目前正處於最佳心理狀態。意大利人愛足球如命，部分在今次疫情中離世的貝加莫人，等不到阿特蘭大在歐聯奮勇長驅直進的一刻，家屬為他們的棺木上蓋上阿特蘭大旗幟，假如球隊繼續殺敵高奏凱歌甚至高舉冠軍獎盃，將會是送給他們的最佳安魂曲。