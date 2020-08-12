足球｜俄羅斯前隊長業餘賽不忿被逐打傷球證　僅遭電視台停職處分

俄羅斯國家隊前隊長舒洛哥夫（Roman Shirokov），近日被拍到在業餘聯賽賽事打球證，球證受傷送院卻因對方「識太多人」不敢報警。舒洛哥夫翌日道歉後，被電視台停職作為處分。

一名外國體育記者日前於網上上載一段短片，舒洛哥夫在禁區與對手碰撞倒地後，不滿未獲判十二碼，起身上前跟球證理論，但似乎出言不遜被球證丹真高（Nikita Danchenko）直接紅牌趕出場。

舒洛哥夫為俄羅斯3屆歐國盃元老。（Getty Images）

舒洛哥夫未有離場，竟一拳將丹真高打倒。39歲的俄國前隊長未有停手，埋身再加一腳，對手見狀即時拉開舒洛哥夫，曾效力俄羅斯多支勁旅的舒洛哥夫要隊友雙手環抱才停下來。

舒洛哥夫打球證：

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迪哥洛夫（深色衫）阻止目擊者拍片。（網上圖片）

丹真高遇襲後久久未能起身，拍攝短片的人士想走近影低丹真高傷勢，卻被舒洛哥夫隊友阻止。有網民發現阻止拍攝的人士為前俄羅斯國腳迪哥洛夫（Andrey Tikhonov），拍片者無奈只得後退。

外國傳媒透露，現場目擊者指舒洛哥夫與球證爭執時，曾威脅丹真高：「如果你出紅牌，我就打鑊你！」並舉行拳頭挑釁，丹真高不賣賬出示紅牌，最終被該名中場拳打腳踢。

丹真高事後上載傷勢圖片，只見他左眼眉、面部有明顯傷痕及腫脹。丹真高受訪時透露自己在醫院接受治療近5小時，一輪檢查過後問題縫針，幸好只是皮外傷，沒有大礙。

丹真高被舒洛哥夫打至破相。（網上圖片）

網民：極權國家縮影

不過，丹真高表示因為「舒洛哥夫人脈太廣」，害怕自己的球證生涯會完結，不會報警或向舒洛哥夫索償。

網民都為丹真高抱不平，更有人留言：「極權國家的縮影，有明顯證據、球證完全是受害者，但他沒有做錯任何事，反而要擔心自己的前途。」亦有網民認為舒洛哥夫應該終身禁止參與任何關於足球的活動。

舒洛哥夫就自己行為道歉。（Getty Images）

現時為足球評述的舒洛哥夫翌日道歉，他任職的電視台《Match TV》亦宣布暫停舒洛哥夫職務。賽事搞手German Popocov表示舒洛哥夫行為不可接受，但就未有透露會如何處分該名前俄國國腳。

舒洛哥夫曾效力辛尼特等多支俄羅斯勁旅，為俄羅斯出戰2008至2016年3屆歐國盃，2014年世界盃本身入選大軍名單，但終因受傷退隊。曾擔任國家隊隊長的他為「戰鬥民族」上陣57次，攻入13球。

舒洛哥夫打球證短片：

Here's what former Russia star Roman Shirokov did to a referee in the yesterday's amateur league match after not being awarded a penalty he thought he earned. pic.twitter.com/tkSGHVBNo0 — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020

【今夏已落實轉會】