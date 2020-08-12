【歐聯】「重傷中」的麥巴比趕及復出　PSG再過一關必須打破宿命

歐聯八強第一戰巴黎聖日耳門（PSG）面對阿特蘭大賽前傳來重大好消息，前鋒麥巴比的康復進度超越預期，主帥杜慈表示愛將可候命上陣。 主將趕及上陣固然可喜，PSG追逐首個歐聯錦標之前，首先要克服一項不利數據。

麥巴比7月24日在法國盃決賽中被對手一次狠辣攔截，足踝受傷不輕，原先被指至少需要養傷三星期，但他的康復進度超過預期。

他被列入28人大軍名單，隨隊到葡萄牙里斯本備戰。杜慈一度表示麥巴比應該未能趕及上陣，惟他在賽前記者會上一改口風，指出愛將已隨時候命，「如果情況沒變，對，他今場可以上陣」。

有趣的是，正當麥巴比跟隨大軍一起操練，神情輕鬆，杜慈本人卻因上周弄傷足踝，而艱苦地撐着拐杖一拐一拐步入球場。

賽前PSG兩大巨星麥巴比與尼馬一起練習。（Getty Images）

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+ 5 + 4 + 3

尼馬生涯關鍵一戰

另一主將迪馬利亞今仗停賽，麥巴比很大機會先列後備，PSG焦點全在巴西球星尼馬一人身上。28歲的尼馬自2017年以2.22億破紀錄轉會費由巴塞隆拿轉投PSG以來，負面新聞不斷，即使球隊持續在法國稱霸，連續兩屆歐聯16強出局，令他的巨星地位日漸貶值，今屆歐聯成敗，將會成為他生涯分水嶺。

難得今次終於沒有傷患阻礙他上陣，尼馬對歐聯復賽大表興奮，「我已急不及待進入球場，如果那是神的旨意，我們將會創造歷史。」

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今仗隨時成為尼馬生涯關鍵一戰。（Getty Images）

一項不利PSG的數據

PSG從未嘗過歐聯冠軍滋味，他們最佳戰績已經要數到1994/95一屆晉身四強，當時被AC米蘭以總比數3：0擊敗，亦是唯一一次在歐聯淘汰賽面對意大利球隊。他們自2012/13那屆起曾連續四屆晉身八強，可是之後連續三屆均16強止步，今次亦是他們自2015/16那屆以來首次晉身八強階段。

PSG今屆要實現零的突破創造歷史，首先要克服一項不利數據。他們對上6次在歐聯面對意大利球隊4和2負從未贏過，而且6場比賽之中沒有一場能夠保持不失球。今次將會是阿特蘭大與PSG首次在正式比賽上碰頭，這支意大利神奇球隊只曾在2017/18歐霸分組賽遇上過法國球隊，當時作客里昂1：1打和，主場1：0獲勝。

這支法甲班霸能否打破宿命，關鍵或許在尼馬身上。他在對上16場歐聯淘汰賽之中總共攻入12球，自2014/15球季以來，只有攻入33球的C朗拿度、16球的美斯和14球的羅拔利雲度夫斯基較他更多。

【身負重任的阿特蘭大（按圖細看）】