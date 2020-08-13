【歐聯】祖普莫亭大後備變反勝英雄　去季驚天失機終可洗底

巴黎聖日耳門完場前連轟兩球，2：1絕地反勝阿特蘭大，率先打入歐聯4強。 PSG今仗反勝最大功臣，當數喀麥隆前鋒祖普莫亭，末段兩個入球都跟與他有關。難怪主力球員尼馬把最佳球員獎項，讓給該名後備殺手。

PSG今仗大部分時間落後一球，力戰至補時階段由馬昆奴斯及祖普莫亭各建一功，以2：1奇蹟反勝阿特蘭大，相隔25年再闖歐聯4強。尼馬今仗多次製造埋門機會，麥巴比及時傷癒後備入替，二人各交出助攻，當然功不可沒。不過，後備入替的祖普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting）才是最大功臣。

PSG補時階段連轟兩球奇蹟反勝 2：1力克阿特蘭大闖4強

尼馬及麥巴比雖然沒有進帳，但二人各自交出助攻。（路透社）

+ 3 + 2

PSG主帥杜慈放手一搏，祖普莫亭79分鐘後備入替莫路伊卡迪。法定時間最後一刻，該名喀麥隆前鋒巧妙斬出「過頭波」，從右路交到左路由尼馬接應，繼而傳中讓中堅馬昆奴斯近門建功追和。製造扳平一球後，PSG乘勢而起。祖普莫亭門前接應麥巴比助攻鏟射入網，149秒後攻入絕殺一球。相隔6年，祖普莫亭再度在歐聯舞台建功。而且，他與PSG的合於本月屆滿，這一腳必定大大增加球會延長合約的機會。

祖普莫亭攻入絕殺一球，成為PSG的晉級功臣。（路透社）

今仗獲選為最佳球員的尼馬，賽後將獎項讓給祖普莫亭，更突入賽後訪問，飛撲向祖普莫亭。該名31歲的喀麥隆前鋒賽後坦言，不甘就此落敗收場，最終付出得到成果，「熱身時心想『球隊不能這樣落敗』，我們知道球隊各人亦有能力，彼此有信心，並希望展示我們的團隊精神，最終大家也做到了。」

祖普莫亭成名於德甲，2017年加盟史篤城，首個球季便降落英冠，及後更被球隊棄用。巴黎聖日耳門向他拋出橄欖枝，成為後備前鋒，長處於尼馬、麥巴比、卡雲尼等人之下。今季法甲因疫情提早結束，他總共上陣僅9次，射入3球。最令人印象深刻，或許是他去季末「驚天失機」。當時隊友射門，眼見溜入白界。他面對空門加一腳，並非撥入，而是踩停皮球，使他淪為笑柄。如今終於「洗底」，成為晉級英雄。

祖普莫亭世紀空門失機 PSG未能提早衛冕法甲

祖普莫亭白界線前踩停皮球，使他淪為笑柄。（資料圖片／路透社）

重溫祖普莫亭的世紀失機片段：

另外，大戰前觸傷足踝的主帥杜慈，今仗負傷上陣，需要撐着拐杖移動，所以他大部分時間坐在移動冰箱上在場邊督師。當杜慈看到球隊射入扳平一球後，行動不便的杜慈不禁站起來振臂高呼，更激動得連擊移動冰箱，他在賽後表示若果他行動自如的話，相信他的慶祝將更加激烈。

負傷上陣的杜慈，全場坐在場邊督師。（路透社）

球隊追平後，杜慈激動地站起來，而移動冰箱亦慘成「受害者」。（影片截圖）

歐聯餘下6支球隊爭奪4強席位：