【歐聯】阿特蘭大147秒天堂墮地獄　回顧火力最強的神奇之旅

阿特蘭大無限接近歐聯4強席位，可惜晚節不保被巴黎聖日耳門連入兩球，神奇之旅行人止步。 意甲季軍﹑入球數字冠絕全歐洲聯賽，晉身歐聯8強，這個成績對阿特蘭大並不失禮，一同回顧「火力最強」今個球季的表現。

首度征戰歐聯的阿特蘭大，8強挑戰法甲班霸巴黎聖日耳門，不落下風之餘更一度相當接近勝利。可惜，完場前被PSG連轟兩球，今季歐聯神奇之旅亦宣告告一段落。

阿特蘭大由晉級到出局，僅是147秒內發生的事，主帥加斯柏連尼（Gian Piero Gasperini）難掩失望，「我們原以為球隊晉級在望，偏偏在最後關頭遭逆轉，這個是最難以接受的結果，距離勝利只差一步。不過，PSG擁有尼馬及麥巴比，這個的級數瞬間便可改變球賽的形勢。」

PSG補時階段連轟兩球奇蹟反勝 2：1力克阿特蘭大闖4強

阿特蘭大遭逆轉後，眾將難掩失落之情。（路透社）

阿特蘭大貴為意甲火力最強球隊，全季攻入98球，加上其他賽事的18球，今季合共錄得116個入球，歸功於伊利錫（Josip Ilicic）﹑杜雲沙柏達（Duvan Zapata）及梅利爾（Luis Muriel）等前線球員。有趣的是，所有入球來自意大利以外球員，惟陣中常規「土炮」除了卡達拉（Mattia CALDARA），其餘均為門將。

阿特蘭大的火力強勁，在意甲6次單場攻入5球或以上，更3次轟入7球，其中贈拖連奴7隻光蛋及5球大勝AC米蘭，成為今季的代表作。

阿特蘭大各大賽事貢獻入球的主力球員（按圖放大）：

+ 3 + 2

阿特蘭大上季以聯賽季軍身份取得歐聯資格，今季亮相歐聯舞台，首3場分組賽慘敗，悉數不敵薩格勒布戴拿模﹑薩克達及曼城。首度出戰有可能包尾出局之際，阿特蘭大在劣勢下反底，連取7分，一個「屈尾十」奇蹟躋身16強。

回顧阿特蘭大歐聯神奇之旅（按圖放大）：

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阿特蘭大再一次顛覆外界對意大利足球的固有看法，大打快速的進攻足球。16強被看淡下擊敗華倫西亞過關，兩回合轟入8球，印證他們的攻力強勁。不過，正當阿特蘭大爆冷殺入歐聯8強後，球會所在的貝加莫受新冠肺炎的嚴重打擊，即使當地球隊屢創奇蹟，球迷只能在家中獨自慶祝。而在8強前夕，主力伊利錫出現個人問題，返回斯洛文尼亞後未能歸隊，傳聞指他患上抑鬱症，可能就此退役

主帥加斯柏連尼賽前表示希望為貝加莫而奮戰，阿特蘭大如今飲恨出局，縱有遺憾，仍堅信能為貝加莫帶來一點快樂，「貝加莫的市民看到球隊的落力表現，無論勝負也會慶祝。」

阿特蘭大主帥加斯柏連尼大讚球隊表現，即使落敗亦能鼓舞貝加莫的市民。（路透社）

歐聯餘下6支球隊爭奪4強席位：