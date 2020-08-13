【足球趣聞】雷恩「試咪」賀首晉歐聯　居民扎醒變「盧海鵬」

30年來首次聯賽稱王，球迷當然通宵達旦，大事慶祝。創會過百年球會寫下歷史，踏出一小步又想打鑼打鼓，最好事先張揚，免得「嚇親街坊」。 法甲球會雷恩慶祝創立119年來首次躋身歐聯分組賽，上演「大球場噪音事件」。球隊上下疑在主場慶祝，還大播歐聯主題曲。附近居民半夜3點聽到「女高音」，紛紛扎醒。

雷恩主場盧瓦桑公園（Roazhon Park）球場在12日凌晨突然「焚機」，響起歐聯賽事的經典主題曲。居民稱音樂「無限loop」，重播近20分鐘，擾人清夢。

J'avoue c'était "un poil" fort. Surtout pour 3h du mat. Je serais curieux de savoir qui n'a pas été réveillé 😅 pic.twitter.com/tzT9tm3zSP — Télé Vision (@NatoVingt4) August 12, 2020

球場「試咪」，附近出現大量扎醒的「盧海鵬」。有居民指聲音極大：「我真心覺得所有人都畀佢嘈醒，至少我係。我諗仲大聲過平日踢波！」有人在Twitter貼文後加上「@」，通知球會、傳媒，以及警察：「半夜3點，球場播UEFA音樂播咗20分鐘，點瞓得返？家陣玩呀？」

雷恩近季成績平穩，今季以第3名完成，歐霸盃則分組賽出局。（Getty Images）

「大球場噪音事件」發生翌日，雷恩主席賀域回應指，當時一些職球員在球場內舉行「小型活動」，強調嚴格執行衛生措施，確保健康，「非常，非常美麗的夜晚，結果妙不可言」。而雷恩的官方facebook發布片段，似乎解釋了當時在拍攝宣傳片。他們請來一名DJ，在球場廣播室打碟，最後球場大開射燈，廣播歐聯主題曲。

雷恩居民因他無覺好瞓

法甲賽季因新冠肺炎疫情而提早結束，雷恩取得第3名，已經肯定取得歐聯第3圈外圍賽資格。昨日歐霸盃4強球隊塵埃落定，全部都已循聯賽排名取得來季歐聯分組賽資格。歐霸盃冠軍的資格便會按歐洲足協排名系數而安排，雷恩因而取得分組賽資格。

歐霸4強都已取得歐聯資格（按圖放大）

PSG晉級後，餘下6支球隊爭奪4強席位：

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【今夏已落實轉會】