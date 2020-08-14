【MLB】「金手套」秋山翔吾飛到盡接殺　神技震撼雙方教練

日本棒球外野手秋山翔吾，今季轉戰美國職棒大聯盟（MLB）加盟紅人，在今晨主場對海盜一戰，兩度施展令人讚嘆的防守美技。雖然紅人未能收復失地，但秋山的表現獲對方教練大讚，「這就是金手套的實力」。

作客的海盜在開場首6名打擊球員之中取得3支全壘打，打破球會紀錄之餘，完成第2局之後領先9：0。紅人自此力追，秋山在打擊上今仗無表現，但在第5局一次飛身接殺，技驚四座。

秋山翔吾直撞全壘打牆，接殺高飛球。（美聯社）

先攻的海盜在5局上戰至2人出局，一、二壘有人。路蘭遜（Michael Lorenzen）投出快球，外野手費沙（Adam Frazier）打出左外野高飛球，力量十足，直飛圍牆，眼見成為安打，至少可以讓一名跑者回本壘取分。但秋山翔吾持續跑向牆邊，看準落點，高舉左手跳起。球撞擊圍牆之前，秋山剛剛接住，在空中擺側身軀，撞向圍牆再落地。費沙就此被接殺，完結5局上。秋山在7局上再來一記邊走邊接，左手一伸接殺對手，惟紅人最終仍負6:9。

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秋山在西武獅效力8年，6次奪得由記者選出的洋聯最佳防手陣容「金手套」獎。32歲的秋山今季離開日本，挑戰MLB，面對新冠肺炎阻礙賽季等問題，要發揮最佳水準，尚要時間適應。今仗「撞牆式」接殺已令雙方教練大讚，海盜主教練舒頓（Derek Shelton）說：「費沙打出那一球『冇得救』，秋山表現出金手套的實力。」紅人主教練貝爾（David Bell）直言「難以置信」：「打出去之後，看見他在跑，好像沒有機會，竟然僅僅救到。他就是全能。」秋山展現美技之後，隊友紛紛上前讚賞，投手路蘭遜坦言投球被擊出後相當失望：「不是騙你，我已經垂頭了，聽到擊球的清脆聲音，都知這球不錯。但抬頭看見他接住，我太震驚，抱起頭了。」