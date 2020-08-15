【01球評】巴塞隆拿早埋大敗禍根　青黃不接卻只懂即食的悲劇

這一夜，我們見證巴塞隆拿變成了「歐聯小夫」，在歐聯8強遭德國霸王拜仁慕尼黑血洗8：2。今戰成為了「胖虎」的拜仁當然踢得好，每每到巴塞禁區頂，一句「巴塞，我要進來了」就造成嚴重威脅。 不過，「一隻手掌拍唔響」是真理，拜仁踢得好，都要巴塞有問題才會構成這樣的結局。

其實巴塞今戰首20分鐘表現不算太差，但已可看到後防不穩，落後到1：4後，中場無人「校炮」的問題更加明顯，美斯今戰掂波機會不多，未能創造太多機會，需靠死球構成威脅，巴塞變得一點也不巴塞。

為了挽回失地，教頭斯迪恩半場換入基沙文加強攻力。筆者認為斯迪恩這個想法絕對合理，既然落後3球，在一場定生死的賽制下只能硬着頭皮攻下去。

巴塞半場落後1：4已令人意想不到，豈料全場賽果更震撼。（Getty Images）

拜仁下半場繼續屠殺巴塞：

+ 3 + 2

巴塞拉近距離到兩球，但拜仁再「踩油」壓迫，浪接浪的進攻更是攻到巴塞球員「慌失失」，中後場企位凌亂，為了搶波常常失位，讓拜仁可以一個簡單的過頭波或直線就突破防線。最終才會出現8：2這樣瘋狂的賽果。

美斯今戰埋門機會不多，未能威脅拜仁門將紐亞。（Getty Images）

巴塞今場攻不強，守不穩，完全沒有「地上最強」的威風。（Getty Images）

一場波再現巴塞的N個問題

巴塞隆拿一向攻強於守，只是以往恐怖的攻力及控球能力掩蓋防守問題，今仗就明顯暴露出來。拜仁只要一聲「巴塞，我要進來了」，往往就將皮球送到危險地帶，引發驚險場面。

「美斯好、巴塞好」，但當球王全場「冇啖好食」，巴塞又如何是好呢？（Getty Images）

巴塞中場創造力不足，令到美斯要單天保至尊一早已是常態。惟今戰美斯控球時間不多，而且就算沒有「專員」盯防，拜仁在美斯觸球時就會用兩人包夾，如近禁區頂位置，更會派多一至兩人防範他引球發難，使美斯「冇啖好食」，全場最近磅的就是一球傳中波在眾人大漏後中柱，另外3次起腳都威脅不大。

巴塞慘遭拜仁血洗，借將古天奴今戰後備上陣倒戈攻入兩球。（Getty Images）

拜仁之強凸顯巴塞之弱。（Getty Images）

巴塞隆拿今仗再次暴露「依賴美斯、中場創造力不足、後防不穩」各種問題，筆者認為這些問題源於巴塞隆拿青黃不接，但卻找不到解決方案，揮金如土的轉會政策令他們變成了空有球星但實力不足與真正勁旅硬撼的球隊。

拜仁慕尼黑霸氣盡現，更凸顯巴塞隆拿已成強弩之末。

巴塞隆拿上季的青訓大合照，雖用一句「巴塞的未來」去形容一班青少年，但最終又有多少人能殺入一隊，又有幾多人會如前輩一樣出走？（Twitter @FCBarcelona）

兩年前警號已響卻視而不見

巴塞隆拿近年已到了換班期，但與過去相比，巴塞近年沒有太多在青訓出品，2018年對切爾達變成16年來首次無青訓產品列入正選，筆者認為已經是一個警號。

不過，這支加泰隆尼亞勁旅卻未有正視問題，反而變本加厲地購入球星，與今戰對手、盡收德甲兵器的拜仁不同，這樣做打破了巴塞的固有風格，亦破壞了他們的平衡，變成了今日的「黃昏巴塞隆拿」。

拉瑪西亞學院（La Masia）一直以來都是巴塞的瑰寶，無數人的心血卻成為了內部問題的犧牲品。拉瑪西亞本身亦有人才過剩的問題，加上巴塞隆拿過去多年亦十分成功，使得晉升之路大塞車。

拉傑迪錫亦曾表示希望每兩年就見到有球員可以由青訓上一隊，但場上太成功，「一定要盡攬獎盃」的心態使他們「沒有空間及時間去讓年青球員證明自己」，令到接班變成了「Mission Impossible」。

沙治羅拔圖總算成為一隊成員，卻始終找不到自己的位置。（Getty Images）

巴塞高層不懂的一個道理

在這種Must Win心態的大前提下，巴塞隆拿只能在轉會市場尋找「即食球員」，如古天奴、基沙文這些未接觸過Tiki-taka風格的球員。雖說他們球技成熟，亦有一定經驗，但要重新適應一種獨特的踢法就一定需要時間，而且未必成功。

天價購入大名球員自然是想得到保證，但巴塞真真正正的「即食球員」反而只存活在拉瑪西亞之內，因為這些從逾300人中脫穎而出的小伙子，都是體內有「巴塞DNA」的球員，最清楚巴塞隆拿的踢法。

引例而言，盧卡斯迪治尼、安祖高美斯、保連奴這些「外來球員」，只得保連奴跟得上，但如果看一看拉瑪西亞有什麼球員，就會同意根本沒需要買這些球員。

艾歷加西亞已於今季英超為曼城出過場。（Getty Images）

施蒙斯早前首次為PSG一隊上陣，表現出色。（網上圖片）

巴塞對青訓球員的不信任，使年青球員見不到未來，最終有的出走，有的死等機會。阿歷士基莫度（Alex Grimaldo）轉投賓菲加，成為了左閘必然正選。22歲的卡利斯艾蘭拿（Carles Alena）在B隊苦等機會，今季才被借到貝迪斯汲取西甲經驗，沙治羅拔圖算上了一隊，卻始終找不到自己的位置。

被視為西班牙國家隊防線未來希望的艾歷加西亞，走到曼城追隨巴塞前主帥哥迪奧拿，中場「神童」施蒙斯（Xavi Simons）轉投巴黎聖日耳門，早前友賽後備出場鬥索察，短短15分鐘已鋒芒畢露。

以上兩名球員都被視為下一代球星，在巴塞看不到將來，二來抵受不住經理人為他們帶來的金錢誘惑，最終選擇離開巴塞隆拿。有傳施蒙斯在PSG年薪達100萬歐元，這是巴塞隆拿不會為一個青訓球員付出的數字。

拉樸達（右）及以後兩名巴塞隆拿主席埋下了今日「歐聯小夫」的危機種子。（Getty Images）

冰封三尺非一日之寒

當拉樸達（Joan Laporta）2003年成為巴塞主席時，拉瑪西亞由已深耕細作多年的人領導，但自拉樸達上任後，球會內部變得不穩，為今日巴塞種下危機。

副主席羅素（Sandro Rosell）反對拉樸達的管理手法，2005年辭職更曾寫書批評拉樸達「天真」，使得巴塞內部群龍無首，陷入無政府狀態。羅素2010年當選主席後，任用親信出任要職，2014年辭任前羅致7名球員，其中一人就是被指「使橫手」購入的巴西球星尼馬。

羅素及其繼任者巴杜美奧在拉樸達卸任後不停改變巴塞。（Getty Images）

巴杜美奧接任後又再改革，不停的轉變進一步衝擊拉瑪西亞的核心價值。培育下一代需時，不停改變只是不停傷害拉瑪西亞，拉瑪西亞將「學校、宿舍」二合一的「360計劃」，正是因為內部不穩而告吹。

巴塞去年為拉瑪西亞進行架構重組，但是否見效需年月見證，晉升之路大塞車仍是未有解決方案。

對不起，巴塞球迷，但你們的愛隊進入中衰期已是不爭的事實。巴塞現時主力美斯、蘇亞雷斯、碧基、佐迪艾巴都已經年過30，不能永遠都支撐大局。要醫「美斯依賴症」，只有正視內部問題才有見到根治的可能性。

早前巴杜美奧於訪問中表示，新冠肺炎使巴塞蝕約兩億歐元，今夏不可能以天價買人。沒有買人彈藥或會逼使巴塞從青訓着手，能否把握機會革除弊病，就要看巴塞高層有沒有因今場慘敗而醒過來了。

歐聯8強最後一役戲碼：