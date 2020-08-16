【歐聯】關鍵59秒曼城負里昂出局　哥迪奧拿追逐歐聯3季食白果

周日凌晨（16日）最後一場歐聯8強大戰，法甲的里昂面對「十億大軍」曼城，在控球率、射門數等比賽數據全面落後下，以3：1氣走對手，令哥迪奧拿的曼城，連續3季在8強止步。 賽事中一次「關鍵59秒」，成為令曼城出局的最後一根稻草。

里昂早前在16強兩回合淘汰有C朗拿度壓陣的祖雲達斯，本已不可小覷，但來到因疫情關係變成「一場過」的8強，面對身價超越10億歐元的曼城，賽前仍遭睇低一線。

但這支法甲列第7完季的球隊，24分鐘已先令球迷跌眼鏡，托高伊甘比當時突破越位，接應長傳突破至禁區頂，曼城後衛艾利加西亞從後落腳欲剷走皮球令伊甘比「甩腳」，但後上的哥尼特即補上，射出一記角度妙絕的外彎球入網，打開紀錄。

哥尼特為里昂先開紀錄。（Getty Images）

曼城連失機會 里昂超級後備建奇功

上半場補時階段，奇雲迪布尼左路一記對角傳球予近門的史達寧，惟他在對手後衛與門將包抄之下，射門被剷出底線。換邊後，曼城繼續攻得如狼似虎，60分鐘，迪布尼主射罰球，安東尼盧比斯飛身救出。曼城到69分鐘終於扳平，史達寧左路底線回傳至禁區頂，迪布尼後上撞射入網，令「藍月」一度燃起反勝晉級的希望，他們其後仍有機會反超，惟後段加比捷西斯兩度施射，先後被救出再「撻Q」。

75分鐘，里昂作出一個對今仗至關重要的調動——換入穆沙迪比利。此子落場後僅4分鐘，曼城一次傳球失誤造就里昂反擊，穆沙迪比利成功突破越位成單刀，他推進至峨眉月頂再起腳，曼城門將艾達臣雖出迎並稍為閂到射門，仍無法阻止皮球入網，VAR終判定入球有效，里昂再度領先，哥帥目睹一切只能跪地。

哥迪奧拿目睹球隊苦戰，顯得氣憤又無奈。（Getty Images）

關鍵59秒決定命運 里昂10年後再遇宿敵

極力收復失地的曼城，86分鐘有黃金機會扳平，加比爾捷西斯橫傳予史達寧，後者在小禁區內面對空門竟射高，震驚對手及隊友，史達寧亦只得呆坐地上抱頭。結果里昂在下一個攻勢鎖定勝局，雲尼艾迪拿迪中路突破交予艾奧亞起腳，艾達臣橫身擋出不遠，穆沙迪比利衝前補中，艾達臣已無力再救，里昂終以3：1淘汰曼城，從史達寧門前「飛機」到迪比利入球之間只得59秒，而這59秒決定了曼城的命運。

里昂自2009/10球季之後再度打入歐聯4強，無獨有偶，10年前和10年後的對手都是德甲班霸拜仁慕尼黑。10年前，里昂兩回合共吞下拜仁4蛋，今次面對如日方中、剛以8：2淘汰巴塞隆拿的拜仁，又會交出什麼成績？另一場4強戲碼，則同樣是「法德大戰」，會由巴黎聖日耳門與RB萊比錫合演，意味決賽有可能是法甲或德甲內鬥。

史達寧作為曼城入球主力，空門射失無疑是令球隊由和變輸的一大罪人。（Getty Images）

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曼城連續3季歐聯8強止步 哥帥歐聯夢未完待續

賽後，曼城主帥哥迪奧拿亦談及史達寧門前失機：「在那種情況下，你需要入球、追和去將比賽帶到加時階段，但失球之時，機會亦已消失，無疑我們製造了更多的機會」。的確，曼城今仗控球率達72%、射門數亦達16次，較里昂的8次多一倍，但在比賽結果面前，這些數據都毫無意義；事實上，哥帥陣前以艾歷加西亞出任正選3名中堅之一，似乎亦對比賽沒有正面作用。

更重要的是，今次已是哥迪奧拿執掌曼城4季、花費逾6億英鎊轉會費以來，連續3個球季在歐聯8強止步，哥帥領曼城奪歐聯冠軍的夢想，始終未能實現，哥帥賽後亦無奈道：「也許有一天，我們終會突破這重障礙吧？」

賽事精華：