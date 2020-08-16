【歐聯】里昂晉級洗「農夫聯賽」污名　為法甲爭氣獲麥巴比送掌聲

法甲雖與英超、德甲、西甲、意甲並稱為「歐洲五大聯賽」，但近年整體水平一般、加上巴黎聖日耳門（PSG）的壟斷，外地球迷將法甲譏為「農夫聯賽（Farmers' League）」。 然而，在里昂連環淘汰祖雲達斯及曼城、打入歐聯4強後，里昂及PSG的主將賽後都挺身，反擊「農夫聯賽論」。

里昂今日凌晨在歐聯8強以3：1擊敗曼城，不單相隔10年再打入4強，連同齊齊晉級的法甲盟主巴黎聖日耳門，更是歐聯史上首度有兩支法甲球隊一同列席最後4強。

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眼見同聯賽的里昂如此爭氣，PSG前鋒麥巴比亦不禁在twitter上寫道：「農夫聯賽」，配以小丑表情符號，暗諷譏笑法甲的球迷，並標記了里昂的帳戶，以「拍手」表情符號送上掌聲。對曼城後備上陣、攻入兩球的里昂前鋒穆沙丹比利亦回覆道：「就讓他們隨便說吧」。

麥巴比與穆沙丹比利賽後反擊「農夫聯賽論」：

球迷戲稱「農夫聯賽」 諷法甲水準低落

為何法甲會被譏為「農夫聯賽」？除了因為法甲普遍被視為「歐洲五大聯賽」中，水平最低的一個，亦因為PSG近8季有7季奪冠的壟斷，令球迷認為法甲質素不佳，諷刺踢法甲的球員都是「日間下田耕種、晚上才踢波」，水準業餘。然而法甲今次首度有兩隊一同進入歐聯4強、更有機會史上首度上演「全法甲決賽」，自是為法甲爭了口氣。

事實上，里昂亦曾建立其法甲皇朝，在2001至08年間連續7季奪得法甲冠軍，直至在PSG稱霸之前一度百花齊放，波爾多、馬賽、夏薩特出身的里爾及培養出基奧特的蒙彼利埃，都曾經封王。此後，2016/17球季的摩納哥曾力壓PSG奪得聯賽冠軍。

巴黎聖日耳門擁有尼馬、麥巴比的球星，是法甲內較有競爭力的一隊，如今里昂亦以表現證明自己同樣有力競爭。（Getty Images）

穆沙丹比利賽後加入麥巴比的反擊陣線，除了想為法甲正名，亦是為自己、為球隊正名。這位24歲法籍前鋒賽後透露：「作為球員，要先坐在後備席上，多少會不開心，但我為球隊帶來了改變。我們曾承諾會在比賽中付出所有，球隊的氣氛已完全不同了，我們知道，里昂是一支強大的球隊」，不過，他亦提醒自己、提醒隊友，不能自視過高：「但我們也不能這麼快就將自己看得太高」。

穆沙丹比利（右）為自己、為球隊、亦為法甲爭了口氣。（路透社）

里昂在歐聯8強擊敗曼城：

+ 4 + 3 + 2

魯迪加西亞的復仇 4強再鬥拜仁：不要限制自己

擊敗曼城對里昂主帥魯迪加西亞來說更別具意義。追溯歷史，2014年10月，哥迪奧拿曾為加西亞帶來一場惡夢，加西亞當時執教羅馬，在歐聯分組賽遇上由哥迪奧拿率領的拜仁慕尼黑，終以1：7慘敗。6年後，兩名主帥都已換上新球隊再次交手，加西亞今次終於贏回一場。

然而，法甲要真正爭氣，或許需要再進一步捧起歐聯的「大耳盃」。兩軍在4強的對手都非常強悍，尤其里昂將要面對的拜仁慕尼黑正值巔峰，僅是上仗將巴塞隆拿玩弄於股掌中、以8：2大勝的表現，已教里昂主帥魯迪加西亞頭痛不已，不過他賽後豪言：「祖雲達斯和曼城都是以歐聯冠軍為目標的球隊，既然我們已連續兩場擊敗他們，就無需再限制自己的目光。意大利語中有一句：Mai due senza tre（意即事情發生了兩次就有機會有第三次）」。