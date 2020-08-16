【01球評】哥迪奧拿歐聯惡夢延續　足球最強大腦關鍵時刻又犯錯

英超上屆盟主曼城爆大冷歐聯八強不敵今季法甲只得第七的里昂，賽後將焦點集中在史達寧門前世紀失機、艾達臣「派膠」以及VAR又疑似失蹤。 比起這些可以見到問題，更值得深思的可能是：哥迪奧拿又一次在關鍵時刻「排怪陣」。

「我認為哥迪奧拿是全球最佳教練」，今季力壓曼城奪得英超冠軍的利物浦領隊高普不久前才這樣說過。

的而且確，哥迪奧拿被球壇公認為現今最強主帥，沒有之一。他的領軍能力、治軍方式、戰術開發和部署，均手執牛耳。他和所帶領的球隊，無論是昔日的巴塞隆拿、拜仁慕尼黑，以至目前的曼城，均是所屬聯賽所向披靡的巨人，難以被擊倒。為證明自己不是「只能在帶領巴塞時才贏得歐聯」，他在德國和英格蘭不斷苦思新戰術和踢法，並幾乎都成功了。

多出一個「幾乎」，差天共地。以今仗為例，里昂部署確實成功，問題是，那是一支相當陌生的曼城。難以想像在英超攻勢浪接浪的曼城，中場沒有大衛施華，沒有貝拿度施華，沒有菲爾科頓，也沒有馬列斯，只剩奇雲迪布尼一人獨力支撐前場進攻，身後只有工兵型的根度簡與洛迪卡斯簡迪。陣式不是慣常的433，換上3142，三中堅加上洛迪還不夠，加上一雙翼衛基爾獲加、祖奧簡斯路，連同門將艾達臣，後場足足有7人。曾效力曼城的杜利華洗佳亞認為，哥帥「聰明反被聰明誤」。

聰明反被聰明誤？

里昂今季在法甲28場只失27球，平均每仗失少於一球，是支守強於攻的球隊。今屆歐聯分組賽在G組面對RB萊比錫、賓菲加和辛尼特，2勝2和2負得8分次名晉級淘汰賽，當中作客同組較弱的賓菲加和辛尼特均吃下敗仗，16強面對祖雲達斯，僅憑作客入球優惠晉級。

面對一支攻力遠不如己的球隊，曼城卻如臨大敵，八強戰出乎所有人意料排出相當守勢的陣式。戰至56分鐘馬列斯入替費蘭甸奴，形勢終有起色，並在13分鐘後扳平1：1，當尾段再次落後時才換入大衛施華為時已晚，完場時再失一球。

賽後哥迪奧拿解釋，「我們嘗試應對里昂的強項，保護本身的弱點」。這句說話正好呼應冼佳亞說法：關鍵時刻哥帥想的不是如何繼續將長處發揮至極致，而是企圖將弱點收起。「賽前我們正在說要讓球員在場上表達自己，但在一個新陣式當中，那幾乎是個不可能任務。」冼佳亞批評，「這已經發生過太多次……似乎每當在歐聯關鍵時刻，他總是不必要地將事情複雜化。」

【曼城對里昂天堂與地獄】

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哥迪奧拿的歐聯惡夢

哥迪奧拿帶領拜仁三季，連續三次晉身歐聯四強，先後不敵皇馬、巴塞及馬體會，頭兩次均與他出錯有關。2014年四強次回合對皇馬0：3大敗，總比數0：4出局，被他視為教練生涯最差勁一仗，當時他承認：「是我錯了。整個球季我也拒絕用424，整個球季。然後我決定今晚用，全年最重要的一晚，完全搞砸了。」

一年後再領拜仁入四強，面對巴塞卻冒險將防線推前，被美斯狠狠教訓，首回合又輸0：3，最終3：5出局。他的歐聯惡夢在曼城繼續：2017/18那屆八強首回合對利物浦收起史達寧，結果0：3大敗；去屆八強首回合對熱刺，收起迪布尼和辛尼，改派少有正選的馬列斯、戴爾夫（Fabian DELPH）上陣，落後0：1，兩回合4：4被熱刺憑作客入球踢走。哥迪奧拿總是忍不住在關鍵時刻變陣，犯錯，然後繼續變，又再錯，沒完沒了。

他曾帶領巴塞隆拿兩奪歐聯，但自從2010/11贏得冠軍後，已經9年跟決賽無緣。2011/12球季再率巴塞入四強，兩回合2：3不敵車路士，休息一年後轉教拜仁，連續三年四強出局，在曼城首季16強出局後，迎來連續三屆八強止步。他的領軍才能毋庸置疑，然而歐聯一再失敗，定必困擾着這個「足球界最強大腦」。

【哥迪奧拿歐聯往績】

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曼城王朝瓦解在即？

相比哥帥自身的問題，曼城的未來或許令人更加憂慮。今仗藍月亮不乏射門機會，只是主力射手阿古路因傷缺陣之下，史達寧和加比爾捷西斯均不可靠。阿古路已屆32歲，近年不時受傷患影響，大衛施華離隊在即，費蘭甸奴正在老退，主力接班議題刻不容緩，只是哥迪奧拿還會留下來幫助球隊嗎？

他跟曼城合約2021年夏天便屆滿，之前曾多次表明對續約持開放態度，早前當球隊被罰歐聯禁賽兩年時，甚至揚言跟曼城共同進退。禁賽令之後被推翻，可是哥帥與曼城續約一事仍未有眉目，部分主將如史達寧已明言恩師留隊才會續約，他的去留勢必對這支10億大軍的未來舉足輕重。