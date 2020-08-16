【英超】奇雲迪布尼贏最佳球員　今季一項紀錄與名將亨利比肩

曼城雖然歐聯8強止步，今季失落英超，但對中場奇雲迪布尼而言，今季個人獎是個豐收之年。這名比利時國腳今季以20次助攻成為了英超助攻王，周日（16日）更獲英超選為2019/20年球季最佳球員。

雖然未能完成英超三連霸，但迪布尼今季在聯賽錄得20次助攻，追平了阿仙奴名將亨利在2002/03年創下的單季最多助攻紀錄。

迪布尼奪得今季英超最佳球員。（Getty Images）

迪布尼今季20球助攻追平了亨利2002/03年的紀錄。（Getty Images）

29歲的他更寫下自己在英超單季最多入球的紀錄，今季攻入13球，為他在英超奮鬥7季（兩季效力車路士）首次入球及助攻均錄得雙位數字。今次得到最佳球員，讓他成為前隊友高柏尼（2011/12年球季）、前車路士中場夏薩特（2014/15年球季）後，第3名得到此獎的比利時球員。

迪布尼今季13個入球其中兩球入圍最佳金球候選名單，最終熱刺的孫興慜12月對般尼長驅直進78碼一扭六的入球得獎。

EA於官網公布結果。（網上圖片）

今次投票除了有英超20隊的隊長及足球記者外，還有球迷於英超贊助商之一EA Sports網站投下神聖一票。

迪比布尼在7人名單中脫穎而出，其他6人為利物浦的阿歷山大阿諾特、佐敦軒達臣及沙迪奧文尼、修咸頓射手丹尼艾格斯、般尼門神尼克普比及奪得今季神射手的李斯特城前鋒占美華迪。

2019/20年球季最佳球員候選名單：

+ 3 + 2

英超2019至20年球最佳金球候選名單：