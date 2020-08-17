【桌球世界賽】奧蘇利雲大勝第6度封王　追平亨特利只差一冠

奧蘇利雲在世界桌球錦標賽4強反勝沙比後，與威爾遜爭奪錦標，結果「火箭」大勝18：8，第6度高舉世界賽獎盃，並以44歲254日之齡，成為近42年來最年長世界冠軍。

「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在世界桌球錦標賽過關斬將，關於他的話題隨之而來。「寸爆」新生代球手「未夠班」外，4強後被沙比批評欠缺尊重。

奧蘇利雲反勝晉級第7度躋決賽 沙比批火箭欠尊重

奧蘇利雲挫丁俊暉躋8強 直言新一代球手平庸

即使奧蘇場外話題多多，但未有影響他在場上的發揮。（World Snooker Tour Twitter截圖）

奧蘇在早前兩圈賽事同樣反勝對手晉級，在世界賽決賽與年輕16載的威爾遜（Kyren Wilson）爭標，「火箭」今仗表現強勢，首節便以局數6：2領先。威爾遜在第二節拉近差距，該名28歲的球手在第三節初段再下一城，一度追至落後兩局。

不過，奧蘇隨即發力，一口氣連取7局，以17：8拋離威爾遜，在35局18勝的賽制中，僅與錦標只差一局。「火箭」在第四節開局速戰速決，打出一棒96度，以104：1了結威爾遜，總局數大勝18：8，第6度捧走世界賽的獎盃。

奧蘇利雲今仗有別於早兩圈，在初段已經取得領先。（World Snooker Tour Twitter截圖）

奧蘇利雲對威爾遜的精華片段：

奧蘇利雲自2013年後，相隔7年再度稱霸世界桌球錦標賽，第6度贏得冠軍，追平名宿戴維斯（Steve Davis）及里爾頓（Ray Reardon）6度封王的紀錄，與亨特利（Stephen Hendry）7冠紀錄只差一次。而奧蘇以44歲254日之齡捧走世界賽冠軍，成為近42年最年長的世界冠軍得主。里爾頓在1978年以45歲封王。

奧蘇利雲大勝威爾遜，第6度贏得世界桌球錦標賽冠軍。（World Snooker Tour Twitter截圖）

經歷長達17日的賽事後奪冠，「火箭」賽後直言超出預期。他形容這是對他的耐力測試，「我不是一個持久型的球手，當我知道戰至決賽需要17天時，我未抱有太大期望，所以我對這冠軍感到非常高興，更可以與其他偉大球手齊名。」至於落敗的威爾遜，亞軍亦是個人在世界賽最佳成績。

17日的賽事，對奧蘇利雲是個耐力的考驗。（World Snooker Tour Twitter截圖）

現年28歲的威爾遜不敵奧蘇利雲，屈居亞軍。（World Snooker Tour Twitter截圖）

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