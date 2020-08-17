歐聯｜艾方素戴維斯曾有機投巴塞隆拿　主席歧視左路妖人恨錯難返

拜仁慕尼黑於歐聯8強以8：2屠殺巴塞隆拿，艾方素戴維斯一球左路沉低助攻甘美治技驚四座。 巴塞吞下恥辱性慘敗，「屍體」仍有餘溫，外國傳媒就爆出曾有機會簽下戴維斯，卻因為主席巴杜美奧一句而錯過了。

拜仁慕尼黑2018年夏天簽下當時效力MLS溫哥華白帽的戴維斯，花2200萬美元在一個17歲的年輕人身上並非小數目，但戴維斯轉投拜仁後證明自己物超所值。

戴維斯對巴塞一仗，63分鐘於前場控球，先後玩弄維達爾、施美度於股掌之中，深入陣地一直不傳球，還以為他已經錯過了最佳傳球時機，原來是仍未到，直到他精準地將球送到甘美治之前，才知道他大膽得利用近門的兩名隊友作誘餌，這名加拿大左閘一直都在操縱形勢。

【歐聯】艾方素戴維斯玩轉巴塞防線 生於難民營輾轉走上成名路

艾方素戴維斯玩晒左路逐格睇：

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巴塞名將推薦未獲重視

巴塞隆拿這一球輸得心服口服，巴杜美奧應該在後悔。據智利名記Luis Omar Tapia透露，「地上最強」本有機會簽得這名加拿大左路妖人。

Tapia日前轉推戴維斯世界級助攻時，爆料90年代巴塞名將史岱捷哥夫在拜仁發現戴維斯前，就曾向巴杜美奧推薦該名加拿大後防球員。

不過，史岱捷哥夫的善意建議，換來的只是巴塞主席一句：「他是個加拿大人，謝謝，不了。」

就因為戴維斯的國籍是加拿大，巴杜美奧就拒絕名宿建議，這種國籍歧視最後給了巴杜美奧教訓。

艾方素戴維斯今季彈起，成為拜仁正選之一，早前已與球隊續約至2025年。（資料圖片／Getty Images）

雖然Tapia沒有提供更多詳情，但從「在拜仁對戴維斯有興趣」之前，就可估計時間是2017年夏天之前的事。拜仁於2017年夏天開始接觸戴維斯經理人Nick Huoseh，花了一年時間才動用2200美元收購戴維斯。

拜仁2018年以2200萬美元收購戴維斯。（Getty Images）

拜仁高層路明尼加表示就算美斯單挑戴維斯，亦肯定戴維斯可凍結阿根廷球王。（Getty Images）

除了巴塞之外，曼聯亦錯過了這名19歲左閘。曾曼聯任職北美首席球探的Jorge Alvial，離開「紅魔」後透露，2016年起上交了超過40份推銷戴維斯的報告，但球會卻從未留意過。



當日巴杜美奧一句「謝謝，不了」錯過了戴維斯，今日卻可能倒過來是戴維斯向千瘡百孔的巴塞說：「謝謝，不了。」

艾方素戴維斯個人表演片段：

【拜仁上半場遙遙領先】

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