【足球轉會】瘋傳熱刺即將免費簽祖赫特　為湊夠本土球員人數

英格蘭傳媒周一（17日）爆料，熱刺為了湊夠本土球員人數，即將免費簽入今夏重返自由身的前英格蘭門將祖赫特。

33歲祖赫特上季只為般尼上陣3場，全都是盃賽比賽。未獲般尼續約的赫特似乎不愁「冇班落」，英國傳媒表示熱刺會跟他簽下一份短期合約，現時只差身體檢查及於合約上簽名。

有傳赫特將加盟熱刺。（Getty Images）

熱刺後備門將禾姆離隊後，曾英格蘭國家隊把關75次的赫特，將與另一後備守門員加沙寧加爭2號門將的位置。不過，祖赫特另一大作用或令他更有機會成為2號門將。

熱刺近年一直都受非本土球員過多問題困擾，現任領隊摩連奴在歐聯大軍剔走雲耶馬，就是因為歐聯規定23人大軍不得有多於17名非本地球員，艾歷迪亞因於葡萄牙長大而不能列作本土球員，威爾斯後防賓戴維斯亦不當作本土球員。

赫特在2019/20年球季上陣時間不多。（Getty Images）

英超亦有相同規則，25人大軍不得有多於17名非本土球員。摩連奴曾於2月期間因為只能在大軍名單中寫上4名本土球員名字，最後只填上21名球員的名字。

英媒預計赫特並非只是湊數，將會有上場的機會，2019/20年球季得第6的熱刺得到歐霸第2圈外圍賽的參賽權，摩連奴或會讓這名老將把關。

赫特加盟可減輕熱刺本土球員人數壓力。（Getty Images）

赫特曾於2011/12及13/14兩季助曼城奪得英超冠軍，但自哥迪奧拿2016年上任後，這名英格蘭鋼門被打入冷宮，先後被借到拖連奴及韋斯咸，2018年轉投般尼，首季與湯希頓輪換，故於聯賽得19次上陣機會，但今季尼克普比穩坐般尼門將正選位置，令到赫特「冇埞企」。

【今夏已落實轉會】