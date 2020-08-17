英超│網民批哥迪奧拿成功全靠球員　哥帥的偉大成了最大批判

哥迪奧拿2008年成為巴塞隆拿一隊教頭後，連同拜仁慕尼黑、曼城，12年間奪得29座主要錦標，被譽為近代最偉大的教練。 不過，在曼城日前以1：3不敵里昂，連續3季歐聯8強出局後，有網民於Twitter發文狠批哥帥的成就，只是因為所教球隊陣中球星如雲，根本是球壇史上最大騙子。 究竟這名西班牙籍教頭是戰術大師？還是球壇老千？

Twitter用戶ClockEndJamesXI於日前曼城歐聯8強出局後，以一連串推文指控哥迪奧拿名不副實，名聲雖高，但執教功力其實平平。

James指出哥迪奧拿教練生涯中3支球隊，巴塞隆拿、拜仁慕尼黑及曼城，在哥帥上任時已是一支班底超凡的球隊，故贏波並不困難，而哥帥12年29冠的數字亦是因此而起。

對里昂一戰可見哥帥亦會犯錯。（Getty Images）

哥迪奧拿2008年上任巴塞主帥時主力：

+ 2

雖然這3支球隊在哥帥上任時已是戰力非凡，尤其是拜仁慕尼黑2013年才以歐聯冠軍完成三冠王霸業，陣中眾將都處於頂峰，確是予人一種「邊個教都識贏」的感覺，但哥帥確實將自己的足球哲學完全體現在拜仁及曼城兩隊之中。

哥帥於2014年一課拜仁操練中，盡顯了他對足球的熱情，亦不停提醒球員要注意場上變化，在場上應如何走位，作出適當的傳送。

哥帥2014年熱血爆粗教拜仁（留言有部分翻譯）：

到拜仁大炒巴塞8：2一戰，拜仁的戰術亦與哥帥時期頗為相似，唯一改變就是速度更快，攻得更直接、更狠。只有巴塞已脫離哥帥的足球哲學，但這卻與球會問題有關。

講起球壇老千，不妨睇下球壇千王之王的故事：【足球往事】13年未入過一球的球王 千王之王變當代最強射手

哥迪奧拿2013年上任拜仁主帥時主力：

+ 5 + 4 + 3

惟ClockEndJamesXI認為哥帥教3支歐洲一流班，但仍要動用總共超過10億歐元去增強球隊實力，但在巴塞之後，於拜仁及曼城都未能在歐洲取得成功，只是一名庸帥。

不過，巴塞、拜仁都是球會主導轉會政策，哥帥雖有一定發言權，但絕非最終話事人，故如果要批評哥帥買人，就只能以曼城球員為例。哥帥於「藍月亮」執教4年，動用兩億英鎊以上去重組防線，但後防仍是漏洞百出。

哥帥的足球理念是用控球去主宰比賽，某程度上亦是保護後防的一種做法，故哥帥收購的都是用波較好的後防，但以結果論防守力仍是不足。

不過，曼城在哥帥的調教下三奪英超冠軍，雄霸英格蘭球壇，確立了「曼城王朝」，這絕不能抹殺其功勞。

哥迪奧拿在巴塞的成功變成了一把尺，無時無刻都會量度這位西班牙名帥的實力。（Getty Images）

哥迪奧拿2016年上任曼城主帥時主力：

+ 3 + 2

聖人都有錯 難以一役定鬼神

當然，哥帥並非超人，俗語話：「聖人都有錯」，他亦會犯一般主帥會犯的錯，歐聯8強不敵里昂確是一例，排陣、戰術安排以及臨場指揮都有問題，有時忽發奇想，想試陣、改變踢法反而連累球隊發揮。惟以哥帥在巴塞後的成績去指責他是一名騙子，實在有點兒過火。

筆者認為，執教巴塞隆拿的成功成為了一把尺，如果未能重返這樣的高峰，就會聽到「哥帥是庸才，贏波靠班波」的聲音。ClockEndJamesXI這一連串的推文，就是這把尺之下的產物，但現實非打遊戲機，就算玩《Football Manager》有一手球星，但不懂調配也會輸。

如果哥帥可以不停捧盃奪標，足球會變得相當沉悶。

因為連最強的教頭亦會輸，所以足球才精彩。

ClockEndJamesXI推文：

A comprehensive thread exposing Josep Guardiola, one of the biggest frauds in football management history. pic.twitter.com/eLdBJq0Zdv — James (@ClockEndJamesXI) August 16, 2020

【哥迪奧拿歐聯往績】