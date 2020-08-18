【足球熱話】沒有美斯或C朗的歐聯四強　細數兩大球王歐戰歷程

已記不起哪位足球名宿說過，「美斯和C朗拿度令我們的歐聯入球數字看來很不濟」。事實上，兩人過去15年來在球壇發光發亮，沒有他們的歐聯實在難以想像。 屈指一算，從2005/06一屆開始，C朗或美斯效力的球隊，至少其中一隊戰至四強階段，這個紀錄終在今季隨巴塞八強出局「斷纜」。 一個時代的終結之前，讓我們一起重溫兩人歐聯歷程。

【C朗+美斯歐聯歷程】（按圖進入）

+ 18 + 17 + 16

C朗拿度與美斯一起稱霸歐洲球壇十多年，連同曼聯的一次，C朗拿度曾個人五度捧起歐聯冠軍獎盃，美斯也有四次之多，即使2005/06那屆16強次回合他在巴塞對車路士一戰受傷後便未再上陣。

兩大球王在歐聯賽場曾五度正面交鋒，包括2007/08球季四強曼聯對巴塞兩回合賽事，2008/09球季巴塞決賽擊敗曼聯封王，以及2010/11球季已轉投皇馬的C朗拿度與美斯帶領的巴塞四強對碰。2010/11那屆已是兩人對上一次在歐聯交手，如今已相隔9年。C朗已經35歲，美斯也已33歲，兩大球王歐戰較量，或許已沒有下一次。

C朗與美斯在歐聯入球王排頭兩位，即使今屆祖雲達斯和巴塞隆拿先後在賽事「提早畢業」，無法增添入球數字，他們的紀錄仍是難以撼動。

【歐聯入球王排行榜】（按圖進入）