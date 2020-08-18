【歐霸】國際米蘭5球大勝昂然闖決賽　與歐霸專家西維爾爭標

今季歐霸盃決賽組合揭盅，國際米蘭憑雙箭頭拿達路馬天尼斯及盧卡古分別梅開二度，協助球隊以5球大破薩克達，昂首闖入決賽，與早前反勝曼聯的「歐霸專家」西維爾爭標。

歐聯分組賽以第3名轉戰歐霸淘汰賽的國際米蘭，在主帥干地的帶領下過關斬將，歐霸重開後先後擊敗基達菲及利華古遜，在準決賽與薩克達爭奪決賽席位。

國際米蘭歐霸晉級之路：

國際米蘭今仗如常排出3-5-2陣式，前線續由「高矮組合」盧卡古及拿達路馬天尼斯攻堅，薩克達在上半場中段後場一次誤傳，巴列拿搶得皮球後傳中，落點恰到好處，馬天尼斯搶點頭槌破網，19分鐘先開紀錄，及後巴列拿及馬天尼斯的攻門同樣無功而還，未能擴大領先優勢。

落後一球的薩克達不乏機會扳平，莫萊斯下半場的近門頭槌相當「近磅」，但恰巧省中原地不動的國米門將漢丹洛域。國際米蘭幸運地力保不失，及後隨即取得保險球，迪岩布斯奧接應角球頭槌建功，64分鐘頂成2：0。

盧卡古及馬天尼斯這對前鋒組合，各自梅開二度領球隊晉級。（Getty Images）

薩克達力戰下再失一球，對球隊打擊甚大，較後時間愈壓愈前嘗試收復失地，惟薩克達在後場再度失去控球權，國米「兩下手勢」已殺入禁區，並由拿達路馬天尼斯熨射得手，74分鐘將比數拉開至3球。

國米晉級在望，依然全力進攻，下半場中後段成為盧卡古的「表演時間」，該名比利時尖刀先接應馬天尼斯的短傳建功，及後再展示個人突破能力，以速度「爆過」對方守衛，快腳一射更射破薩克達門將的「大細龍門」，5分鐘內梅開二度。

國米今仗5個入球：

盧卡古今季由曼聯轉投國米後，表現亮眼，他在各大賽事今季已累積貢獻33球，與「大哨」朗拿度在1997/98的新加盟球季的入球紀錄只差一球，盧卡古有望與該名傳奇前鋒齊名。

盧卡古今季累積33個入球，與「大哨」朗拿度首個球季的紀錄僅差一球。（Getty Images）

國際米蘭以5球大勝薩克達晉級，在周五（21日）深夜與「歐霸專家」西維爾爭奪今季歐霸錦標，力爭打破9年的錦標荒，國米對上一次捧盃已經是2011年的意大利盃冠軍。國際米蘭相隔10年後再次打入歐洲賽決賽，當年由摩連奴領軍躋身歐聯決賽，並以兩球淨勝拜仁慕尼黑，完成「三冠王」的霸業。

國際米蘭5球大破薩克達晉級，主帥干地與教練團隊相當高興。（Getty Images）