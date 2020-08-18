【歐霸】曼聯4強止步而三大棄將入決賽　盧卡古大方盛讚蘇斯克查

盧卡古梅開二度，助國際米蘭以5：0大勝薩克達，晉身決賽。原本盧卡古有機會在決賽面對舊球會曼聯，但可惜曼聯在另一場4強不敵西維爾。賽後，有記者問到盧卡古對曼聯今季表現的看法，這名比利時前鋒大方地給予讚許，認為曼聯成績理想，下季會更好。

盧卡古去年夏天離開曼聯，今季在國際米蘭重拾佳態，各項賽事攻入33球，而且破紀錄地連續10場歐霸入球，在4強梅開二度，領國米大勝薩克達5：0晉級。至於盧卡古的前球會曼聯就在4強止步，日前以1：2不敵西維爾出局，盧卡古未能上演歐霸決賽倒戈的戲碼。

賽後很多網民及媒體紛紛「抽水」，嘲諷曼聯無法打入決賽，相反被曼聯放走的艾舒利楊格、阿歷斯山齊士及盧卡古就幫國米入到決賽。

盧卡古及艾舒利楊格兩名前曼聯球員，現在都是國米的主將。（Getty Images）

網民及媒體紛紛抽水：

Alexis, Ashley Young and Romelu Lukaku are heading to the Europa League final.



Man Utd... aren't ❌ pic.twitter.com/56Za1G2C1V — B/R Football (@brfootball) August 17, 2020

Congrats to Romelu Lukaku, Ashley Young and Alexis Sanchez 🔥



What a difference a year makes pic.twitter.com/cCdYBxxeLN — FootballJOE (@FootballJOE) August 17, 2020

Qualified for the #UEL final:



✅ Romelu Lukaku

✅ Alexis Sanchez

✅ Ashley Young

❌ Manchester United pic.twitter.com/D6D42yI4sd — Goal (@goal) August 17, 2020

Romelu Lukaku, Ashley Young and Alexis Sánchez will be playing in the 2019-20 Europa League final.



Manchester United will not. #UEL pic.twitter.com/j7hKnTwyzo — Squawka News (@SquawkaNews) August 17, 2020

不過，27歲的盧卡古賽後被問到曼聯表現時，他十分大方，沒有怨恨舊球會，也沒有落井下石，而是稱讚曼聯及領隊蘇斯克查。

盧卡古說：「曼聯盡力了，他們今季踢得不錯，蘇斯克查及球員都做得很好。格連活特冒起了，安東尼馬迪爾及拉舒福特的表現亦如我預期，所以我為他們感到高興。我沒有任何懷疑，他們下季會更好。」

盧卡古在4強梅開二度，助國米以5：0大破薩克達入決賽。（路透社）

恩斯及夏格維斯兩名前曼聯中場在直播節目中，談到盧卡古轉會後的表現。恩斯說：「盧卡古狀態非常好，他在曼聯的時候，好像不能跑那麼多，現在他像另一種動物。很多人在英超都會不適應，盧卡古沒有這個問題，但我覺得他在摩連奴麾下時並不高興。最重要的是，你開心的時候，會踢得更好。」至於夏格維斯則說：「他（效力曼聯時）好像背負重擔去比賽，但他現在可以踢出很高水平。」

盧卡古及拿達路馬天尼斯的雙箭頭表現相當合拍。（路透社）

國米陣中的前英超球員：

對於今場4強的表現，盧卡古說：「球隊踢得好，所有隊友竭盡所能，我們在體能及戰術上都發揮出百分百。我們知道，只要保持中路防守穩固的話，就不會有任何問題，因為我們的身體質素在他們之上。一切很順利，很高興可以破紀錄，但我們的目標是贏波，之後我們就會對奪冠熱門西維爾。」