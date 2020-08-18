【西甲】華倫西亞亂局新章　球會拖糧發長期欠單「頂檔」

西甲球會華倫西亞來季無緣歐洲賽，失去財路，頓時財困，急急拋售主將仍未能舒困。 西班牙傳媒報道，華倫西亞球員不滿球會仍未發出6月的薪金，與管理層商討後只換來一紙欠單。而且，根據欠單的限期，球會有機會拖糧超過一年。

綜合西班牙傳媒消息，華倫西亞球員發現「仲未過數」，球員跟球會主席談判。球會方面表明要延遲發放薪金，暫時只能發出欠單給球員，表明「有拖無欠」，負責財政的高層亦在昨日操練前親自解釋，重申只是行政事宜，並已跟外間機構達成財務協議，球會可在下月發放薪金。

華倫西亞的社交專頁如常上載眾將操練片段，原來正受拖糧風波影響。（華倫西亞facebook）

不過，華倫西亞的財政狀况，看來不太理想，今年6月薪金的欠單，還款期限是明年9月，有可能踢完今季，仍未收到上季薪金。

29歲的高基連日前加盟「黃色潛水艇」，轉會費僅650萬歐元，著實超值。（高基連instagram）

華倫西亞在西甲僅得第9，連續兩季參戰歐聯後，來季無緣歐戰，收入大減，同時又由新冠肺炎而影響球會財政。早前有報道指球會打算放走至少12名球員，以求減少四成薪金支出。球季剛完，主將紛紛平價出走，先是20歲新星費倫托利斯（Ferran Torres）以2300萬歐元轉投曼城，繼而是中場主力高基連（Francis Coquelin）以650萬歐元轉會維拉利爾，及後隊長柏利祖（Daniel Parejo）跟隨，更是免費轉會。

球迷早對新加坡籍班主林榮福不滿，現在主將離隊又拖糧，準備開季時已軍心不穩，上任不久的新帥查維加西亞只能鼓勵球員忘記場外事，專心備戰。

柏利祖早前發短片向華倫西亞球迷道別時不禁流淚，不捨之情溢於言表。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】