【西甲】朗奴高文欲攜荷蘭愛將加盟巴塞　換帥連鎖反應引雲格出山

巴塞隆拿今夏勢大換血，他們已解僱主帥斯迪恩，相信荷蘭教練朗奴高文日內上任。西班牙傳媒稱，巴塞體育總監艾比度留任，他今夏最主要的工作是清走一班高薪老將，例如蘇亞雷斯及拿傑迪錫；而朗奴高文上任後，會要求巴塞簽入阿積士中場雲迪碧克。另外，巴塞換帥引發的連鎖效應，傳阿仙奴前領隊雲格出山！

朗奴高文勢掌巴塞帥印。（Getty Images）

在歐聯恥辱性大敗出局後，巴塞「大地震」，首先被震走的是教練斯迪恩，據報朗奴高文將於日內接任主帥。朗奴高文球員年代曾效巴塞，退役後做過巴塞助教，執教過阿積士、賓菲加、修咸頓及愛華頓等，經驗相當豐富，現為荷蘭國家隊教練。

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據西班牙傳媒報道，巴塞高層認為球隊需要大換血，留任的體育總監艾比度今夏要清洗一班高薪老將，他要勸蘇亞雷斯、佐迪艾巴及拿傑迪錫等離隊，如果他們不願意離隊的話，球隊將要求他們減薪。報道稱，拿傑迪錫獲准免費離隊，前球會西維爾有興趣接手，至於阿積士亦打算迎接蘇亞雷斯回歸。

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雖然有傳美斯希望離開巴塞，但巴塞不欲放人，據報巴塞視美斯、門將達史特根、中場法蘭基迪莊及青訓鋒將安素法迪為非賣品，亦希望留住奧士文尼迪比利及烏姆迪迪兩位法國兵。有法國傳媒透露，朗奴高文上任巴塞教練後，他會要求球會首要簽入荷蘭進攻中場雲迪碧克，與法蘭基迪莊重組當年阿積士的中場拍檔。雲迪碧克外，巴塞亦有意國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯。

阿積士中場雲迪碧克是巴塞及朗奴高文的頭號目標。（Getty Images）

法蘭基迪莊（左）及雲迪碧克曾一同效力阿積士，兩人會否在巴塞重逢？（Getty Images）

巴塞換帥，引發球壇連鎖效應，朗奴高文勢辭去荷蘭國家隊主帥，執掌巴塞，那麼誰會成為荷蘭新帥？有荷蘭傳媒報道，70歲的前阿仙奴領隊雲格主動接觸荷蘭足總，希望帶隊出戰明年歐國盃。雲格在兩年前離開阿仙奴後，暫未執教其他球隊，現任國際足協全球發展總監。

雲格今月初透露，不排除會復出教波。據報，巴塞曾聯繫雲格，但這名法國老帥拒絕接過斯迪恩的爛攤子；對於雲格而言，執教國家隊是個較佳的選擇。