【新冠肺炎】學界取消9-10月賽事　待面授課程恢復再開打

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新冠肺炎在本港爆發第三波後情況尚未受控，已經對體育界造成了一段時間的影響，封場、延期甚至停賽都見慣不怪。

今日（18日）學界體育聯會就來年的學界賽事安排發通告，將會取消9-10月份舉行的學界賽事。

疫情持續，政府實施的限聚令尚未放寬，康文署轄下的場地也在7月15日，也就是重開不足4星期後再度關閉。不同的體育總會為配合政府的抗疫措施而宣布暫停或延後賽季。

學界體育聯會今年將會取消9-10月份舉行的學界賽事。（資料圖片/楊宇翹攝）

學界體育聯會今日發出通告。

繼昨日大專賽事成龍挑戰盃取消後，今日再有學界體育聯會發出通告，宣布2020-21年度學界賽事的安排，包括取消9-10月份舉行的學界賽事，而11月或以後的安排則會待面授課堂和課外活動恢復後，最快三個星期展開。另外，學校代表大會也會取消，學生運動員網上註冊也會暫停開放。

去年學界經已經過一番波折，但最後仍因社會運動和肺炎襲港而被迫腰斬。（資料圖片／袁志浩攝）

去年學界經已經過一番波折，但最後仍因社會運動和肺炎襲港而被迫腰斬，其中籃球、足球、手球、排球，四大球類的精英賽無一倖免，本應能在6-7月舉行的4項賽事：學界籃球馬拉松、新界區學界保齡球學界賽、羽毛球團體精英賽及學界越野精英賽最後也決定取消，連帶葛量洪學界傑出運動員獎、中銀香港紫荊盃和精英隊際最佳表現學校大獎也未能頒發。

籃球、足球、手球、排球，四大球類的精英賽無一倖免。（資料圖片/袁志浩攝）

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