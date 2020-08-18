【新冠肺炎】傳利物浦奧利地集訓一人確診　會方三緘其口堅持備戰

英超冠軍利物浦最近飛往奧地利進行季前集訓，為衛冕英超作準備。不過，奧地利傳媒周二（18日）爆料，利物浦集訓營中有人確診，但會方三緘其口，繼續集訓。

利物浦本來於法國的Évian-les-Bains集訓，但因英國政府將法國加入旅遊限制名單中，「紅軍」只能放棄過去兩季都用作季前備戰基地的Évian-les-Bains，上周飛到奧地利市鎮Saalfelden進行季前備戰。

利物浦於奧地利為新球季備戰。（instagram @liverpoolfc）

利物浦季前集訓：

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當地報章《Kronen Zeitung》近日爆料，一名利物浦人員於當地確診感染新冠肺炎，但就未有指名道姓，亦沒有指出染疫人士為球員或職員。

《利物浦迴聲報》指「紅軍」的消息人士對事件未有透露太多詳情，只表示季前集訓會如常繼續。利物浦將於下周與阿仙奴爭奪社區盾，之後就會開始衛冕英超的新征途。

有傳利物浦集訓營有人感染新冠肺炎，但奧地利傳媒未有指出是球員還是職員。（instagram @liverpoolfc）

利物浦將於下周與阿仙奴競逐社區盾。（instagram @liverpoolfc）

自6月初英超再爆多人確診後，英超20支球隊於復賽期間都需遵守嚴格的防疫指引，包括定期為球員檢測，到球季結束未再有人確診。

利物浦一眾球員球季結束後放假，高普上個月表示沒有限制球員需留在英國，又指球員都有報告度假行程，會方所知國家都是相對安全，故准許球員出國，亦已明確向眾將表達小心防疫為球員責任的訊息。

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