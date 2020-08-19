【歐聯】巴黎聖日耳門挫萊比錫首入決賽　迪馬利亞貢獻兩傳一射

法甲勁旅巴黎聖日耳門（PSG）在歐聯4強，靠迪馬利亞貢獻兩個助攻，加上一個入球，以3：0輕取德甲的RB萊比錫，球隊史上第一次打入歐聯決賽。

在8強反勝阿特蘭大晉級的PSG今場形勢佔優，6分鐘已有次黃金機會，尼馬接應基利安麥巴比的直線，單刀埋門，惜中柱而出。

尼馬在6分鐘獲得單刀機會。（路透社）

尼馬開波初段單刀射中柱，錯失入球良機。（路透社）

尼馬今場腳風欠順，但表現落力，仍相當搶鏡，他之後勤力迫搶萊比錫門將古拉施斯，古拉施斯的大腳傳球省中尼馬改變方向，麥巴比射入空門，但球證指尼馬手球在先，入球無效。

在13分鐘，迪馬利亞處理罰球，送出一記精準的傳中，防中馬昆奴斯哥利亞高高躍起，無人看管，門前一頂入網，PSG領先1：0。繼上場對阿特蘭大攻入扳平一球，馬昆奴斯今場再獻重要入波。

+ 3 + 2

麥巴比今場雖然沒有入球及助攻，但他在前線仍有很大威脅，他是PSG今場起腳最多的球員，4次射門3次中目標，包括在16分鐘的窄位近射被古拉施斯救到。

麥巴比今場未能建功。（路透社）

PSG主帥杜慈在場邊督師。（路透社）

尼馬今場則欠入球運，雖然3次射門都沒有中目標，但其中兩次是中柱，除了一開波的單刀外，還有在34分鐘的右路罰球，他出奇不意直射，但射中近柱而出。尼馬今場4次成功盤扭過人，還有7次博到犯規。

完半場前，PSG擴大優勢，他們的前場迫搶奏效，迪馬利亞接應尼馬的乖巧助攻，在12碼點接應一控一射，於42分鐘為球隊拉開到2：0。

56分鐘，萊比錫右閘洛迪梅基尼帶波出自己禁區，但在近底線滑倒，迪馬利亞搶到皮球，在左路控定兼看一看禁區，送出傳中，在前柱無人看管的祖安巴尼特頭槌頂入，為PSG贏到3：0。

今場迪馬利亞多次施展其精準的傳中，到70分鐘右路起左腳傳入禁區，麥巴比頭槌攻門偏離目標。之後，麥巴比再有窄角度射門被撲出，輾轉落到禁區外的中場里安度柏利迪斯腳下，但他的遠射再被救到。

沙治奧列高今場頂替基羅拿華斯把關，保持不失球。（路透社）

在76分鐘，PSG有次二打一的快攻機會，麥巴比在前場引球推進，至禁區頂橫傳予尼馬，但尼馬滑倒，失去黃金機會。最終，PSG靠迪馬利亞兩傳一射，以3：0大勝萊比錫，球隊史上首次打入歐聯決賽。