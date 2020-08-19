歐聯｜PSG球迷聚集慶祝歷史性闖決賽　巴黎防暴警出動催淚彈驅散

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）於葡萄牙里斯本舉行的歐聯4強，以3：0大勝德甲RB萊比錫，歷史性打入決賽。PSG球迷在巴黎懶理新冠肺炎威脅，興奮上街慶祝，巴黎出動防暴警察驅散人群。

PSG首次殺入歐聯決賽，數以千計PSG球迷於法國首都巴黎街上慶祝，凱旋門、香榭麗舍大道都滿是人群，大部分更沒有配戴口罩，就似新冠肺炎從未出現過一樣。

PSG歐聯4強大勝萊比錫，歷史性首度殺入歐聯。（美聯社）

法國政府早前因確診數字回升，宣布巴黎及南部的隆河口省為高危地區，巴黎政府已下令市民於公眾地方必須配戴口罩，亦要注意社交距離，以免人群聚集增加散播病毒的機會。自新冠肺炎於歐洲爆發後，法國至今已有逾221000人確診，並有逾30000宗死亡個案。

PSG球迷於巴黎市內多處聚集。（美聯社）

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法國記者Clément Lanot於Twitter上載多條短片，只見球迷興奮慶祝，放煙花、唱歌、叫口號，「攬頭攬頸」的親暱行為完全無視市政府抗疫指令，巴黎亦出動了防暴警察部隊「共和國保安隊」（Compagnies Républicaines de Sécurité、下稱CRS或防暴）驅散人群。

PARIS - La fête se poursuit sur les Champs-Elysées : des centaines de supporters du PSG fêtent la qualification. #RBLPSG pic.twitter.com/RX7WWTLrOR — Clément Lanot (@ClementLanot) August 18, 2020

巴黎市出動防暴清場。（美聯社）

一開始防暴只是叫咪呼籲球迷離開，但場面開始失控，法國傳媒指有人破壞一輛小型貨車，防暴出動催淚彈驅散大街上的人群。不少球迷見防暴到場已經開始後退，但仍有少數球迷向CRS掟石或雜物。

防暴被拍到近距離施放催淚彈。（網上圖片）

防暴放催淚彈：

PARIS - Tirs de LBD, gaz lacrymogène contre projectiles.



Tensions importantes en cours sur les Champs-Elysées entre supporters et forces de l’ordre. #PSGRBL pic.twitter.com/cciqxF0QRT — Clément Lanot (@ClementLanot) August 18, 2020

直到深夜仍有零星衝突

從Lanot的短片中可看到，CRS多次衝前揮動警棍驅趕球迷，但未有推倒或胡亂毆打球迷，更有短片見到球迷向防暴掟雜物，警察原地舉盾守備，沒有指罵或叫囂進一步挑釁球迷的行為。Lanot指出，到凌晨2時仍有零星衝突。法國傳媒及Lanot都沒有報道有沒有球迷被捕。

直到深夜，仍有少數PSG球迷在街上向防暴投擲雜物。（網上圖片）

受新冠肺炎影響，歐聯自8強起賽事都集中於葡萄牙里斯本舉行，賽制亦由主客兩回合改為一場定生死，PSG於8強反勝意甲奇兵阿特蘭大，4強擊敗萊比錫後，決賽將會對另一場4強，另一法甲球隊里昂對德甲班霸拜仁慕尼黑的勝方。

PSG 3：0挫萊比錫：