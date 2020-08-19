【NBA熱話】速龍總監原告變被告　提反訴訟新片證警員襲擊在先

NBA上季總決賽最後一戰，當完場笛聲一響，速龍以114：110擊敗勇士，總比數4：2勝出首奪總冠軍時，場邊上演醜陋一幕：速龍籃球營運總監奧茲里（Masai Ujiri）想走入球場跟職球員慶祝時被一個警員阻止，兩人初則口角繼而動手互推。及後加州阿拉米達縣（Alameda County）警務署長要求起訴奧茲里襲警。 當地檢察部門經過一個月調查後拒絕向奧茲里提訴，至今年二月涉事警員提出私人訴訟，指出事件令他身心俱受嚴重傷害云云，到周三（19日）奧茲里提出反訴訟，還提出一項最有力證據：場館內的閉路電視錄像。

阿拉米達縣警員史卓蘭（Alan Strickland）今年二月向速龍高層奧茲里提出的訴訟中指出，對方在速龍獲勝後襲擊他，令他「身體受傷之餘，健康、力量、活動能力和個人亦受到重大傷害，並引致嚴重精神、情感、心理、身體和神經創傷。」

面對阿拉米達縣警方一再窮追猛打，認定速龍總監是襲擊者，奧茲里終於還擊，在加州地方法院向史卓蘭提出反訴訟，並以當時的閉路電視錄像說明事實。

速龍首奪總冠軍的歷史時刻，不料令總監奧茲里陷入官非。（Getty Images）

閉路電視錄終還原真相

從奧茲里一方提出的最新閉路電視錄像顯示，在奧茲里未有任何動作之前，史卓蘭先抓起對方的西裝大力推他走，並在奧茲里嘗試展示球隊證件時說出一句粗口：「退X後」（back the f--k up）。

一心想跟球員一起慶祝珍貴歷史一刻的奧茲里，跟史卓蘭對話並再次拿出證件，此時史卓蘭第二度大力推向他，奧茲里到此時才還手推了對方一下。

至此開始有其他人介入分開兩人，奧茲里終可入場跟速龍慶祝。

【事發時閉路電視錄像】

The security video from the end of Game 6 in Oakland has been released. It’s pretty clear Deputy Alan Strickland was the aggressor in this altercation with #Raptors President Masai Ujiri. This cop is a straight clown. pic.twitter.com/ANaOLWRmHh — Sheldon Alexander (@ShelAlexander) August 19, 2020

奧茲里一方在長達108頁的訟辭中表明，「奧茲里先生被史卓蘭先生推撞及咒罵後並未作出強烈回應，相反，他冷靜地詢問為何對方要推向他，並向他展示可以進出場館任何位置的個人證件。史卓蘭先生未有嘗試跟奧茲里先生溝通，而選擇無視對方指出自己是速龍總監的一番話，然後史卓蘭先生第二度大力推向奧茲里先生。」

「奧茲里先生是在被罵back the f--k up及兩度被推開後，才作出回應推向史卓蘭先生的胸口，他的自衛反應在史卓蘭先生的不必要及過度武力之下是合理行為。」

【速龍黑人總監奧茲里】

+ 3 + 2

速龍聲明：總監原告變被告

今次的反訴訟之中，與訟人除奧茲里本人，還包括多倫多速龍、NBA聯盟以及擁有速龍的 Maple Leaf Sports & Entertainment有限公司，速龍一方指控史卓蘭作假證供，「企圖將奧茲里描繪成首先出手的襲擊者和一個暴戾的人」，並強調史卓蘭的口供跟閉路電視不同，全是捏造。

速龍隨後發表聲明指出，「新影片證據證明奧茲里不是襲擊者，而是兩次非常暴力及非法行為的受害人」。

今次事件也是美國黑人受盡歧視的另一例證。NBA作賽的球員雖高達80%為黑人，有色人種在一眾球會高層和行政人員之中仍屬極小數。2010年當奧茲里當上速龍總經理之時，他是NBA第一位在非洲長大的總經理，及後能更進一步當上球會總監的，更只有寥寥數人。

跟曾任湖人籃球營運總監的「魔術手」莊遜（Magic Johnson）或其他轉任球會高職的NBA名宿不同，奧茲里球員生涯寂寂無名，他一直在歐洲搵食，未曾在NBA打滾，反而轉任球會行政人員後平步青雲，2013年曾獲得NBA最佳行政人員獎。他最經典的操作當然是2018年夏天以迪洛桑（DeMar DeRozan）換來尼納特（Kawhi Leonard）和丹尼格連（Danny Green），為速龍帶來史上首座NBA總冠軍。

【重溫速龍奪冠慶祝畫面】

+ 7 + 6 + 5

涉案警員曾騙保險金

涉案警員史卓蘭至今超過一年尚未復工，他和他的律師均未就奧茲里提出的新證據作回應，阿拉米達縣警方代表則稱不予置評。美國傳媒找出加州公開資料顯示，未計算其他福利，史卓蘭在2018年的年薪為22.4萬美元。他起訴奧茲里時的狀辭指出，「今次案件令他在直到未來好一段日子無法如常上班。」

史卓蘭宣稱自己在事件中身心受重創，可是從片段而言，實在難以理解他身體如何受傷。奧茲里的代表律師便質疑，當晚史卓蘭到醫院檢傷時並未出現他向警方報告宣稱的面部腫傷，並提供一張照片證明史卓蘭面上並無瘀痕。

今年三月史卓蘭被奧克蘭KTVU電視台爆出曾留在案底，他在1994年被控保險詐騙罪成，令他的誠信備受質疑。