【歐聯】PSG尼馬面臨停賽危機　10名決賽坐波監球星你還記得嗎？

巴黎聖日耳門（PSG）周三（19日）歐聯4強擊敗RB萊比錫，首度打入這項歐洲球壇頂級賽事的決賽，主力尼馬完場後激動得跪地，滿以為成就大業只差一步，豈料卻因為交換波衫這個傳統小動作，面臨缺席決賽的危機。

PSG憑馬昆奴斯哥利亞、迪馬利亞及祖安巴尼特的入球，3球大破德甲的萊比錫，歷史性打入歐聯決賽。今仗打足90分鐘的尼馬賽後被影到與後備上陣的萊比錫守將侯斯頓保交換球衣，這一舉動或會令歐洲足協（UEFA）判罰二人停賽。

尼馬賽後換波衫，違反UEFA的防疫指引。（美聯社）

受新冠肺炎影響，今屆歐聯停擺多時才能續戰，8強起的賽事更改為單回合制，全數於葡萄牙首都里斯本舉行，球員在場上的行為亦受到防疫指令規限。UEFA的防疫指引列明，可罰交換波衫的球員停賽一場及強制隔離12日。如果尼馬被罰，或面臨缺席歐聯決賽。

尼馬今戰表現出色，前場策動攻勢撕破萊比錫防線。（美聯社）

不過，規列亦「建議球員不要交換球衣」，「建議」或成為尼馬的「救生水泡」，一切仍要視乎UEFA會否秉公辦理。

尼馬如果停賽，對力爭歐聯首冠的PSG有極大影響。（美聯社）

PSG進入決賽，將會對另一場4強里昂對拜仁慕尼黑的勝方。尼馬在4強一戰全場表現落力，更兩度埋門中柱，其重要性不言而喻，如PSG在力爭歐聯首冠之時，才因換波衫這件小事失去尼馬，定有極大影響。

過去不少大牌球星，如AC米蘭的巴里斯、曼聯的堅尼、車路士的泰利，都曾因紅牌或儲夠黃牌，而要在歐聯決賽作座上客，但尼馬如因換波衫這種「非競技因素」停賽，卻有點「唔抵」。

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