【行山】大帽山連姐指外賣餐具垃圾增加　野豬翻倒垃圾桶覓食

在大帽山經營茶水亭的連姐發現，大帽山近個多月的垃圾量明顯增加，尤其是外賣餐具，她聽到山上的清潔工人甚至用「重災區」來形容。連姐最近常常行山上大帽山頂，見過野豬一家在路邊的垃圾桶覓食。

雖然近期天氣不穩定，又有「限聚令」，但大帽山連姐發現，近個多月山上的垃圾明顯增加，山上的清潔工人更向她表示，甚至可以用「重災區」來形容近期的情況。連姐說：「多了很多外賣兜。我估最近人們買了外賣，但沒有地方食，可能駕車上去，找個地方坐下來食。」

大帽山連姐表示近期常常行上大帽山頂，發現垃圾增加，尤其是外賣兜。（資料圖片）

連姐還分享了一些垃圾桶附近的照片，見到垃圾桶被翻倒，附近滿地垃圾，她還提供了一些片段，見到一群野豬撕開垃圾袋，從中覓食。連姐說：「野豬可以倒瀉（垃圾桶），還可以咬爛，咬到垃圾桶都爛，真的想不到牠們那麼大力。」

大帽山上垃圾情況：

「常常都見到，有母豬又有豬仔。」連姐續說：「我試過有個客人，他是尼泊爾人，買了薄餅擺在枱上，野豬覺得很香，就過去弄跌之後在地上食。原來野豬都食這些東西，我還以為牠們只食草頭、蕃薯那些山入面的東西。」

大帽山上野豬覓食：

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連姐補充，今年初的時候，很多義工會上山執垃圾，但可能近期有限聚令，她表示上大帽山執垃圾的義工減少。

環保團體綠惜地球亦留意到大帽山垃圾增加，以及有野豬翻倒垃圾桶，他們呼籲上山野餐的遊人「走塑」，自攜可重用餐具及器皿，如果有垃圾的話，就帶走垃圾，避免扔在山上；如需使用郊野垃圾桶，請使用有鎖蓋設計，並將垃圾放進桶內蓋好，切勿將垃圾放在桶外或地上。

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