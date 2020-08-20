【歐聯】拜仁慕尼黑十連勝　3球挫里昂闖決賽　周日深夜與PSG爭標

拜仁慕尼黑早前狂數巴塞隆拿8：2晉4強，該支德甲班霸挾強勢鬥里昂，憑基拿比及利雲度夫斯基的入球，3球淨勝里昂晉級，在周日（23日）深夜的決賽與巴黎聖日耳門爭霸。

拜仁慕尼黑在歐聯8強大炒巴塞8：2，準決賽與里昂爭奪決賽席位，阻止法甲內鬥的戲碼上演，拜仁主帥菲力克派出與上仗對巴塞完全相同的正選陣容出戰。

里昂在開賽早段有機會先開紀錄，卡基列一記前線撕破拜仁防線，隊長迪比接應後長驅直進，拜仁門將紐亞隨即出迎收窄射門角度，迪出被迫推橫後起腳，可惜射中網側。里昂及後再有開紀錄的黃金機會，伊甘比（Karl Toko Ekambi）接應隊友直線在右路發難，幸運地擺脫艾方素戴維斯後，再推入大位小禁區起腳，惟射中門柱彈出。

里昂隊長迪比在開賽早段半單刀，惜未能為球隊先開紀錄。（Getty Images）

拜仁在幸運之神眷顧下不用先失守，及後隨即反撲，甘美治長傳予基拿比，該名翼鋒由右路推向中路，里昂球員欲出腳攔截，但基拿比以身體質素繼續推進，並在禁區頂左腳勁射破網，18分鐘為拜仁慕尼黑先開紀錄。

入球功臣基拿比，隨後時間策動攻勢傳給左路無人看管的比列錫（Ivan Perisic）地波傳中，門前的利雲度夫斯基「撻Q」後再加一腳被里昂門將盧比斯，基拿比輕鬆近門補射入網，33分鐘梅開二度，同時助拜仁擴大至兩球領先。

基拿比推入中路，在多名里昂球員的壓力下勁射破網。（Getty Images）

里昂在下半場換入穆沙迪比利等攻擊球員，力圖盡早拉近紀錄，中堅安東尼奧角球助攻，頭槌攻門被紐亞輕易沒收。戰至比賽末段，拜仁在右路近底線博得罰球，甘美治主理罰球傳中，利雲度夫斯基力壓對手跳頂破網，攻入今季歐聯第15個入球，88分鐘錦上添花，奠定3：0的勝局順利躋身決賽。

拜仁慕尼黑今季歐聯10連勝，相隔7年再次闖入歐聯決賽，在香港時間周日深夜與早前晉級的巴黎聖日耳門爭標，力爭第6度揚威歐洲。