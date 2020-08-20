【歐聯】基拿比閃耀領拜仁晉級　首個入球十足「洛賓的軌跡」

歐聯4強，拜仁慕尼黑以3球淨勝里昂闖決賽，阿仙奴舊將基拿比梅開二度，閃耀全場，更被獲選為今仗最佳球員。 該名德國翼鋒攻入的首個入球，甚有拜仁師兄洛賓的影子，前阿仙奴主帥雲格看見舊將的表現後，對當年放走基拿比感後悔不已。

拜仁慕尼黑翼鋒基拿比（Serge Gnabry）今季在歐聯賽場表現亮眼，該名前阿仙奴球員面對昔日兩支同市死敵，「交足貨」為兵工廠出一口氣，曾經對熱刺獨取4球及兩破車路士的大門，巧合的是，6個入球同樣在倫敦射入，基拿比重返倫敦的表現可謂特別醒神。

拜仁作客大破應屆亞軍熱刺 阿仙奴舊將基拿比轟4球

基拿比梅開二度領拜仁大勝車路士 「倫敦仍然是紅色的」

基拿比在4強對里昂個人梅開二度，並獲選為今仗最佳球員，協助球隊3球擊敗對手晉級，相隔7年﹑史上第11次打入歐聯決賽，力爭第6度稱霸歐聯。

拜仁慕尼黑3球挫里昂闖決賽 周日深夜與PSG爭標

拜仁慕尼黑今季歐聯晉級之路（按圖放大）：

+ 3 + 2

基拿比的首個入球由右路推進中路，在禁區頂左腳勁射破網，由右路殺入大位以左腳起腳入球，感覺是否有點似曾相識，不禁令人想起效力拜仁時代的洛賓。這個招數是該名荷蘭名將的拿手好戲，更被稱為「洛賓的軌跡」，而基拿比的入球來得更有力量，即使面對對方來襲仍然以身體質素及速度繼續推進，射門一腳如炮彈般轟入龍門。

基拿比右路推入大位勁射破網，甚有拜仁師兄洛賓的影子。（Getty Images）

基拿比翻版「洛賓軌跡」入球逐格睇（按圖放大）：

基拿比首個入球片段：

Gnabry great goal 🔥🔥🔥

Bayern is very ruthless pic.twitter.com/YaoV8RJUHt — Dean (@mo_malon) August 19, 2020

該名25歲的德國翼鋒近兩季在拜仁表現突出，惟他在出道初期於阿仙奴發展一般，期間被外借至西布朗，當時並得不到領隊的信任，借用半季後重返兵工廠，最終在2016年夏天離開阿仙奴，轉投德甲的雲達不來梅，僅一個球季便被拜仁慕尼黑收購，從此便改寫基拿比的生涯。

經歷失意的幾個球季後，基拿比上季回收至拜仁並取得穩定的上陣時間，同時逐漸讓外界看見他的能力，今季於德甲交出12個入球及11個助攻的「雙雙」數據，表現有目共睹。

基拿比當年曾經被外借至西布朗，但因沒有上陣機會而提早返回阿仙奴。（資料圖片／Getty Images）

雲格眼光獨到 今卻成執教生涯遺憾

前阿仙奴主帥雲格在基拿比15歲時，將他由德國帶往阿仙奴，當年外借基拿比西布朗後心灰意冷，即使雲格極力挽留下仍然選擇離隊，如今在拜仁發光發亮，「雲爺爺」對當年的決定感後悔不已。

雲格稱：「基拿比是個極具天分的球員，集速度﹑創造力﹑入球能力及足球智慧，當年他在阿仙奴發展充滿阻滯，外借西布朗時未能上陣大大打擊他的信心，我不願意讓他離隊，但他心意已決，只好放走他，這是個執教生涯其中一個遺憾。我深明此子能力之高，他必定有光輝的未來，如今踢法更加成熟，已經是獨當一面的球員。」

雲格在基拿比15歲時將他帶往阿仙奴，可惜在他踢出成績前已離隊。（資料圖片／Getty Images）