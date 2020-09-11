英超開季新兵檢閱　車路士使2億　愛華頓煥然一新　一隊尚未買人

英超新球季將於9月12日開鑼，各球會正在密鑼緊鼓部署新球季。今個夏天足球轉會市場在新冠肺炎疫情陰霾下交投相對淡靜，轉會窗7月27日開啟至今，重磅幾乎集中在車路士一隊身上。 Big 6球隊以外，愛華頓連簽三大中場驚喜最大，紐卡素亦罕有肯花錢密密增兵，三支升班馬列斯聯、西布朗和富咸積極擴軍，級數卻見分野。 轉會窗截至10月5日才關上，趁英超開咧，先看看各隊目前增兵狀況。

利物浦（上季排名：1）：以不變應萬變 恐深度不足

首奪英超年遇上新冠肺炎疫情，奪冠後只會量入為出，領隊高普講明滿意目前陣容，不會有重大收購。用賣走洛夫雲的資金買入左閘森美卡斯，作為羅拔臣替補，算是小驚喜。

今夏唯一懸念相信只有中場韋拿杜姆去留，明年約滿的荷蘭國腳如離隊，紅軍將買入拜仁中場堤亞高艾簡達拿（THIAGO Alcantara）作替補，否則相信不會再有收購。原本希望放走哈利威爾遜、古積、奧歷治和沙基利，惟售價企硬，買家卻步，賣不出便留隊自用。

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曼城（上季排名：2）：防線戰力Up 創造力有隱憂

失落英超錦標加上歐聯八強爆冷出局雙重打擊，曼城今季銳意改善防線。暫時僅買入中堅尼敦阿基一守將，盛傳他們將以6000萬英鎊購入拿玻里中堅高列巴尼（Kalidou KOULIBALY）。

陣中已有大批未來戰力的藍月亮，繼續放眼未來，分別從巴甲和比甲購入年輕守將。翼鋒利萊辛尼離隊購入費倫托利斯同位替補，可是一代傳奇大衛施華功成身退之後，超凡創造力無法彌補，一切要看主帥哥迪奧拿十分重視的新星科頓，能否成功接棒。

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曼聯（上季排名：3）：鑽石中場線 挑戰列強

上季中波基斯費南迪斯加盟，立即為曼聯打通任督二脈。成功搶得阿積士中場雲迪碧克後，今夏他們只剩一個最大收購目標：查頓辛祖。

球隊年輕、活力十足，在費南迪斯帶領下，應有力挑戰列強，如想更進一步問鼎冠軍，以拉舒福特、馬迪爾和格連活特組成的鋒線，似乎還差一點穩定性，辛祖說不定正是球隊爭標的最後拼圖。即使辛祖暫未能加盟，由費南迪斯、普巴和雲迪碧克組成的黃金中場線，已夠睇頭，令人期待紅魔新一季進境。

至於防線，要留意一號門神之爭，甸恩軒達臣續長約，正式挑戰近季頻頻犯錯的迪基亞。而捲入襲擊及賄賂案的隊長哈利馬古尼，表現會否受影響，亦值得關心。

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車路士（上季排名：4）：天價豪華陣容 劍指冠軍

本身人腳充足的車仔，上季踢來前中後三線球員均有級數不足之感。因轉會禁令，夏薩特離隊後未有替補，今夏一次過將儲下的彈藥盡用。

前線買入迪姆華拿，進攻中場有7200萬英鎊的夏維斯和來自阿積士的薜耶治，防線買入李斯特城左閘芝維爾，並獲星級中堅堤亞高施華免費加盟。球隊人腳不止可排出三隊不同的豪華陣容，級數亦數一數二，各將如能盡快融入球隊，相信新一季將直指各大錦標。

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+ 4 + 4 + 4

李斯特城（上季排名：5）：失最佳左閘 戰力恐下滑

李斯特城自家青訓左閘芝維爾，是球隊最重要球員之一，2018/19球季以609次衝刺跑，成為英超的衝刺跑之王。失去這個攻守兼備的戰將，上季表現出奇地好的李城今季水平恐會滑落。

他們暫時唯一收購，便是從阿特蘭大以2200萬英鎊簽入邊路守將卡斯泰尼（Timothy CASTAGNE），此子主要為右閘，也可轉守左路邊線，相信用以取代轉投車路士的芝維爾。雖然芝維爾難以取代，但李斯特城也是「限米煮限飯」專家，在羅渣士帶領下仍有力繼續扮演攔路虎角色。

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熱刺（上季排名：6）：零星味收購 注入穩定性

熱刺出名慳家，新球場啟用不久遇上疫情，慳上加慳。摩連奴亦順應球隊作風，不買貴價貨，改向平價兵埋手。簽入賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）、馬特杜靴迪（Matt Doherty ）兩個工兵型球員，3000萬英鎊有找。他們均切合摩帥重視防守紀律和效率，以及實而不華的踢法，有助提升球隊穩定性。

今夏買斷的盧施素，在中場鋪橋搭路，支援本已強大的前鋒線，成為哈利卡尼、孫興慜和貝雲積強大後盾。不過，卡尼的後備前鋒依然未有著落，目標如哥林威爾遜及奧尼屈堅斯均旁落。而維頓漢離隊令人惋惜，卻也在意料之中，經歷失望一季，目標必然是重返前四角逐歐聯，競爭激烈下難度不低。

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+ 2 + 2 + 2

狼隊（上季排名：７）：破紀錄買天才小將 留住主力更重要

隊中兩大主力艾達馬查奧爾和魯爾占美尼斯均被列強虎視眈眈，想維持上季予人驚艷表現，必須留住他們。新冠肺炎疫情影響下連豪門也財力不足，或有助狼隊留人。

球隊也做好兩手準備，從波圖購入18歲葡萄牙前鋒小將法比奧施華（Fábio Silva）。以一個僅12次在葡超上陣的球員而言，費用高達3500萬英鎊兼打破球會紀錄，實在貴得離譜。連同借用葡萄牙小國腳域陀馬查度，陣中葡萄牙球員再增2人。

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阿仙奴（上季排名：8）：留得住隊長 限米煮限飯

相較增兵買人，槍手今夏最重要任務還是留住隊長奧巴美揚，據報他已同意球會開出3年新約。免費從車路士簽入翼鋒韋利安後，前線火力更見充裕。

槍手中前場人腳本已不遜前列對手，最大問題仍是後防，今夏轉會重點為防線執漏：買入里爾中堅加比爾馬加希斯，另一中堅柏保路馬利正式加盟，加上修咸頓右閘薛迪索拉斯免費加盟，人腳總算足夠。後防級數上和穩定性似乎尚有不足，最高人工的中場球星奧斯爾用不用也是難題，要重返前四似乎有點勉強。

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錫菲聯（上季排名：9）；失去神龍 升班第二季成真正考驗

上季升班馬錫菲聯成功殺上前十，使人始料未及，一大因素是他們借入英超其中一個最突出門將甸恩軒達臣。此子今季已重返曼聯，錫菲聯從已降班的般尼茅夫購入另一新紮門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）取而代之。

升上英超的第二個球季往往才是最大考驗，他們繼續實而不華作風，以1100萬英鎊從打比郡買入麥斯路維和積頓保利兩將，並以卡林羅賓遜換來蘇格蘭國腳翼鋒奧利華布基，新一季堅持穩打穩紮。

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般尼（上季排名：10）：去蕪存菁 小球隊地莊再戰

般尼是另一支上季超額完成球隊，疫情下貫徹小球會作風，暫時只以低價買入狼隊後備門將韋爾諾里斯（Will Norris），彌補祖赫特加盟熱刺後空缺。始終有神勇無比的尼克普比（Nick Pope）在陣，其他門將只是陪襯。

另一老將艾朗連儂和愛爾蘭中場軒迪克亦雙雙離隊，去蕪存菁稍減班費之下，小球隊以地莊再戰，如可維持上季排名已難能可貴。

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修咸頓（上季排名：11）：失中場大將無替補 戰績或下滑

賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）在領隊哈辛赫圖（Ralph Hasenhuttl）指導下，對上兩季進步神速，修咸頓失去這個中場主將，只換來熱刺右閘獲加彼德斯（Kyle Walker-Peters），至今未買入新兵作替補，不得不使人憂慮。

數據上賀積查治看似並不突出，過去4季134次上陣只入5球，他在中場為球隊助攻助守的串連作用其實十分重要，另一中場禾特普斯（James WARD-PROWSE）失去他掩護下相信會踢得較為吃力，連帶影響球隊戰績。

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愛華頓（上季排名：12）：中場線耳目一新 問鼎前列

一次過引入哈美斯洛迪斯、阿倫盧利奧和杜哥利，愛華頓中場線一下子變得星味與實力兼備，感覺耳目一新。

球隊前線本身已有李察利臣、卡維特利雲、禾確特、伊禾比和摩斯堅恩，在三大新加盟的中場球星支援，加上主帥安察洛堤的調校下，可望發揮出真正威力。重返前十位應無難度，目標相信是一個歐霸席位。

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紐卡素（上季排名：13）：不再慳家 般茅雙星提升攻力

在孤寒班主艾舒利（Mike Ashley）治下，紐卡素自2017/18球季重返英超後，基本維持英冠級數的班底，每季也顯得相當吃力。今年再次無限接近賣盤，失敗後一改作風，密密手簽入多個球員，名氣最大是般尼茅夫雙星哥林威爾遜及賴恩費沙。

上季以4000萬英鎊來投的祖連頓表現不似預期，加入般尼茅夫雙子帶動下，有望提升球隊前線戰鬥力，從已降班的諾域治以1500萬英鎊引入的左閘查馬李維士助攻力亦甚強，祖連頓不用再在前線孤掌難鳴下，期望可發揮出真正實力。

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水晶宮（上季排名：14）：留住沙夏 得過且過又一季？

水晶宮截至目前的轉會動作說得上的乏善可陳，僅以1600萬英鎊從英冠球隊昆士柏流浪買入進攻中場伊斯（Eberechi Eze），並免費簽入小將尼敦費格遜（Nathan Ferguson），近日則再次從車路士借用比利時國腳巴舒亞伊。

當然比起任何實質操作，對水晶宮而言更重要的是留住翼鋒韋費特沙夏。留得住他，或許得過且過又一季；留不住他，得到巨額轉會費後才需要考慮買人。

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白禮頓（上季排名：15）：免簽+低價換馬 實力有增無減

白禮頓是另一支交投暢旺球隊，買賣人數均多。澳洲中場阿倫穆爾離隊轉戰中超，翼鋒安東尼洛卡特離隊，兩人加起來賣得超過2000萬英鎊，中堅沙恩杜菲被外借到些路迪。

換來的是免費加盟的拉爾拉拿，阿積士中堅祖爾韋特文（Joël Veltman）也只花90萬英鎊。暫時買入4個球員其中兩個免費，加起來只需140萬英鎊，難得的是級數上有所提升之下仍有錢賺。

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+ 2 + 2 + 2

韋斯咸（上季排名：16）：保住賴斯當贏 狂清貨斬倉

以韋斯咸班底上季竟要踢到護級，實在不合格，陣中唯一亮點，只有防守中場迪格蘭賴斯。這個英格蘭國家隊新紮師兄成為車路士收購目標，槌仔幫企硬8000萬英鎊轉會費之下，估計暫時可望留得住人，否則相信又要護級。

今夏新兵暫時只有以1500萬英鎊買斷的借將湯馬士蘇錫克一人，反而割價放走4個不合用的球員，疫情中斬倉止蝕兼套現。不過，去季借出，助西布朗升班的年輕翼衛迪安加拿本打算今季留為己用，卻突然賣斷給西布朗，令隊長麥克盧保等球員公開表示不滿。

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阿士東維拉（上季排名：17）：繼續豪爽增兵 貴價買入英冠神射手

維拉上季重返英超瘋狂增兵，效果未如理想，球隊依然是靠「維拉柏豪」基亞利殊一人單天保至尊。留在英超的好處是，忠心耿耿的基亞利殊應該不會離隊。

驚險護級成功後，今夏仍爽手買人，以2800萬英鎊從賓福特簽入去季英冠神射手奧尼屈堅斯（Ollie Watkins），又以1600萬英鎊買入諾定咸森林右閘馬迪卡殊（Matty Cash）。兩人來投下，有望幫輕一下基亞利殊。而維拉尚有收購傳聞，如阿仙奴門將達米安馬天尼斯，轉會窗關閉預料仍有新援。

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列斯聯（上季排名：英冠1）：洛迪高級數搭夠 正常發揮夠砌

時隔16年重返英超，列斯聯狂人主帥比爾沙帶領下的轉會窗果然沒有令大家失望。暫時已簽入6個新兵，當中包括由華倫西華加盟的洛迪高摩連奴（Rodrigo Moreno）。這個西班牙國腳級數實力兼備，配合由狼隊加盟的葡萄牙翼鋒希達哥斯達（Helder Costa）和連續第三季從曼城借用的年輕中場積夏里遜（Jack Harrison），一條中場線已成型。

他們同時買入弗賴堡正選中堅兼德國國腳羅賓高治（Robin KOCH）改善防線實力，前中後三線均照顧得到之餘，又不像上季維拉那樣改頭換面，基本維持球隊原有軍容，只作局部提升，正常發揮之下，實力應足以在英超馳騁。

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西布朗（上季排名：英冠2）：巴利功成身退 級數恐不足

一代名將巴利（Gareth Barry）成功帶領西布朗重返英超，戰至39歲「高齡」才掛靴。球隊今夏已買入多員新兵，級數上未見任何一人具備英超領軍人物實力。

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+ 2 + 2 + 2

富咸（上季排名：英冠4、附加賽勝出升班）：識玩豪門借將 避免入水貨

贏出英冠附加賽升班的富咸相當識玩，成功從巴黎聖日耳門（PSG）借入門將艾路拿（Alphonse Areola），加上荷蘭國腳級人馬、里昂後備右閘堅尼迪迪，只花約300萬英鎊便能得到，花費不多防線實力立即直線提升。

課重金買入的安東尼洛卡特（1500萬英鎊）和夏里遜列特（800萬英鎊）均是上季借將，表現理想才在升班後買斷，再從其他球隊借用或低價買入年輕球員博一博。精明消費下，無論能否護級成功，也不會影響球會長遠發展和運作，相當高明。

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