【英超】哈利卡尼渡假後要隔離　熱刺數名球員曾與確診者接觸

英超新球季9月12日將正式開鑼，各支英超球隊完季不久後隨即準備再度開操。熱刺球星哈利卡尼趁休季前往渡假勝地巴哈馬，好好休息並與家人共聚天倫，豈料英國政府早前收緊對巴哈馬的入境限制，入境後需要接受14日隔離，換言之卡尼大有機會錯過熱刺季前的熱身賽。

受新冠肺炎疫情影響，英超延遲至7月底完成，新球季的賽程早前亦已公布，暫定將在9月12日重燃戰火。兩個球季僅相隔一個多月時間，一眾不用出戰歐洲賽的球員，都把握時間「嘆世界」。

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英媒指哈利卡尼赴巴哈馬渡假後，英國政府卻收緊入境政策。（資料圖片／Getty Images）

熱刺首5輪賽程：

熱刺尖刀哈利卡尼（Harry Kane）在暑假與家人赴加勒比海島國巴哈馬渡假，卡尼卻或因此意外錯過熱刺的季前熱身賽。英國《每日郵報》透露英國政府在8月初收緊入境條例，將巴哈馬加入隔離名單中，所有從巴哈馬入境英國者，同樣需要接受兩星期的隔離，而哈利卡尼成為修例後的「受害者」。

熱刺在今周開操，眾將在上周末陸續歸隊，卡尼因為正接受隔離，所以操練亦未見該名英格蘭尖刀的蹤影。熱刺首場季前熱身賽將在周六（22日）與英甲的葉士域治拍跳，卡尼大有機會缺陣。

熱刺為新球季作好準備：

+ 3 + 2

另外，從拿玻里外借至史帕爾的前鋒比達拿（Andrea Petagna），戰畢球季後回歸拿玻里，但球會確認該名25歲的意大利前鋒確診新冠肺炎。比達拿早前在意大利撒丁島放假期間，曾經與熱刺的艾歷迪亞﹑拉美拿﹑盧施素及達雲臣山齊士等球員踢「友誼波」，未知會否影響熱刺的季前備戰。

比達拿上周曾與迪亞﹑拉美拿及盧施素等熱刺球員踢「友誼波」。（Twitter截圖）