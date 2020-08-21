足球熱話｜洛夫雲矢志為沙拿報仇　半年後肘擊拉莫斯：佢夠鐘找數

洛夫雲與沙拿，兩個大男人的友誼，可以用「冤氣」形容。 洛夫雲雖已轉投俄超辛尼特，但近日接受埃及一家電視台訪問，毫不掩飾心中的「沙拿愛」。他重提兩年前歐聯決賽沙拿因傷提早離場，一直懷恨在心，幾個月後終於「大仇得報」！

雖然事過境遷，但利迷不會忘記2018年決賽，沙拿被皇馬中堅沙治奧拉莫斯繑手倒地，開賽未夠半小時便甩骱而退下火線。拉莫斯有心或無意，說法各有支持，而當天在陣的洛夫雲，認定是前者。洛夫雲接受埃及電視台訪問時說：「我唔想搞大件事，但係我覺得拉莫斯有心整親我朋友，所以佢夠鐘找數！沙拿一出場，皇馬就控制局面，對我哋好大打擊。」

洛夫雲認定拉莫斯有心傷害沙拿，高呼「我要報仇！」（Getty Images）

眾所周知，洛夫雲與沙拿在利物浦的日子，友情接近「hehe」級，不時出現眉目傳倩的畫面。兄弟有事，如同自己受傷，令洛夫雲心中有恨。2018年11月歐洲國家聯賽，克羅地亞主場對西班牙，洛夫雲與仇家狹路相逢，是時候算帳。「佢傷害沙拿，我係特登郁佢呀！」

歐國聯賽事中，洛夫雲回敬拉莫斯，事隔多時坦言「特登郁佢」。（TWITTER）

洛夫雲續道，拉莫斯的皇馬隊友莫迪歷知道雙方有「牙齒印」，事前欲當和事老，不過徒勞無功。洛夫雲趁一次與拉莫斯埋身接觸時「請佢食雞翼」，「我打佢一踭，同佢講『我哋打個和嘞』」。那一擊不足令拉莫斯離場，他更取得入球，但該仗最後由克羅地亞補時絕殺，險勝3：2。洛夫雲賽後興奮得在社交媒體上載短片，叫沙拿一起加入恥笑行列。

【一切從咖啡開始，BFF】

+ 30 + 29 + 28

【洛夫雲X沙拿視像通話】

這對密友如今天各一方，你有你生活，我有我忙碌。洛夫雲在俄超已經開咧，而沙拿亦會合利物浦在奧地利集訓，更結織了新朋友。他與「紅軍」新簽入的希臘守將迪施米卡斯（Kostas Tsimikas）打得火熱，表現得相當投契，更向洛夫雲打趣道「唔掛住你囉」。