【歐霸盃】西維爾反勝國米六度捧盃　盧卡古擺烏龍天堂墮地獄

盧卡古在追平「神童」的一夜，一「出」足成千古恨。 國際米蘭在歐霸盃決賽對戰5屆霸主西維爾，上半場先開紀錄下，落後再扳平。惟下半場西維爾一次本無威脅的倒掛，因盧卡古加一腳變烏龍球，險勝3：2，繼2016年再次捧盃。

今場賽事除了盧卡古，要記住西維爾右閘迪亞高卡路士。上半場開賽5分鐘，國米在後防發動突襲，盧卡古奔跑半場成單刀姿態，卡路士被壓過後半踢半攬下在禁區角絆跌對手。球證判12碼，並罰黃牌。盧卡古操刀射入，首季加盟國米在各項賽事累積34球，追平朗拿度1997年首披藍黑戰衣賽季的表現。

盧卡古首季為國米上陣，射入34球，追平朗拿度，卻慘情告終。（Getty Images）

「歐霸專家」在7分鐘後藉盧克迪莊在小禁區接應捷西斯拿華斯右路傳中，快高甸一步近柱插水式頭槌扳平。他在33分鐘又接應班尼加右路罰球，再度頭槌破網。惟西維爾反超前僅兩分鐘，高甸接應右路罰球頭槌建功。

盧克迪莊攝贏高甸，飛身一頂為西維爾扳平。（Getty Images）

兩軍同樣以頭槌入球，半場打成2：2，奠定勝局一球同樣源自高空攻勢。下半場74分鐘，班尼加右路開出罰球，國米守衛頂得高而不遠，落在卡路士上方。他背向龍門施展倒掛，雖然踢中但方向欠準，大有機會出界，但門前的盧卡古情急下伸腳，變成烏龍球。

卡路士犯規輸12碼，下半場助攻打倒掛，這一腳本無威脅。（Getty Images）

但盧卡古加一腳，令賽果改寫。（Getty Images）

西維爾藉此再度領先，最終破紀錄第6次捧走歐霸盃，而國際米蘭爭取9年來首項錦標，功虧一簣。天堂墮地獄的盧卡古，賽後未有現身領取亞軍獎牌。

西維爾6入歐霸盃決賽，全勝！（Getty Images）

【西維爾破紀錄六奪歐霸盃】（按圖放大）