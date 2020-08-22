歐霸盃｜捷西斯拿華斯13年後再捧盃　全隊換衫紀念西維爾已故功臣

六度捧起歐霸盃，次一級亦絕不容易。西維爾2006年第一次捧盃，當年右閘捷西斯拿華斯嶄露頭角。 14年後，拿華斯回歸母會，擔任隊長交出助攻，領軍再嘗歐霸盃滋味。他說賽後要把這一座對西維爾別具意義的獎盃，獻給兩位亡友：佩亞達與雷耶斯。

這一支西維爾幾乎全新，主帥盧柏迪古今季上任，今仗正選之中9人今季加盟，只有班尼加與拿華斯是舊人。碰巧二人在今仗賽前，都已兩次為西維爾在歐霸決賽上陣，當然結果如一，都是贏波。

西維爾反勝國米六度捧盃 盧卡古擺烏龍天堂墮地獄

正選陣中只有兩名舊將，拿華斯（左）和班尼加（右），後者完美告別，下季將到沙特阿拉伯聯賽落班。（Getty Images）

「門」與「國王」 西維爾未忘

眾將在今仗反勝國際米蘭之後，換上6屆霸主的特製T恤捧盃。衫上印有佩亞達（Antonio Puerta）及雷耶斯（José Antonio Reyes）的肖像，用上二人的名字，砌出別具意思的句字：

天堂之門為國王而開（LA PUERTA DEL CIELO SE ABRIO PARA LOS REYES）

Puerta在西班牙語的「門」，Reyes則可解作「君王」。

西維爾披上特製六屆霸主T恤，原來頭像之外的字句也饒富意味。（Getty Images）

二人都曾協助西維爾捧起歐霸盃，佩亞達在2006及07年決賽上陣，2007年5月決賽更在互射12碼射入最後一球氣走愛斯賓奴，可惜3個月後西甲開鑼戰對基達菲時心臟病發，3天後離世。而雷耶斯在2014年決賽上陣之餘，2015年更以隊長身份領軍捧盃，惟他在去年6月因車禍離世。

【西維爾14年6次捧走歐霸盃，擊敗哪些對手？】（按圖放大）

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拿華斯首助稱霸 13年後當隊長

拿華斯亦與歐霸盃淵源甚深。他在2006年時21歲，在西維爾逐漸上位，在當年決賽正選上陣。效力10個球季，2013年轉投英超曼城，至2017年回歸西維爾。昔日小伙子變成今天老大哥，拿華斯披上亡友佩亞達的16號球衣，今仗擔任隊長在右路妙傳，助盧克迪莊飛頂扳平。拿華斯賽後坦言：「為我的西維爾擔任隊長，高舉獎盃，意義重大。獻給不在這裏的朋友，佩亞達、雷耶斯，還有剛過身的義父。我希望西維爾球迷引以為傲，我們都是隊長，一起捧盃。」

捷西斯拿華斯在曼城的日子，發展中規中矩，回歸母會，再次高舉「西維爾盃」。（美聯社）

歐霸盃被香港球迷戲稱為「西維爾盃」，球隊六晉決賽全勝，每逢出戰特別醒神。2006年為西維爾把關而奪冠的柏立（Andres Palop）認為，當年捧起歐霸盃對球會的意義重大，「當年是西維爾正式註冊百周年，之前60年未嘗慶祝捧盃，而且前一年同城宿敵貝迪斯才捧走國王盃。那年贏歐霸盃，如令球隊重生。不少人首次嘗到歐洲賽冠軍的滋味，變得更為熱切，希望再入決賽，重溫喜悅。」

柏立在歐霸盃亦有經典，2007年16強次回合補時入波，令西維爾續命到加時，淘汰薩克達。（TWITTER）

【西維爾3:2國際米蘭】（按圖放大）