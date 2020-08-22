【歐霸】盧柏迪古苦盡甘來　一洗兩年前被連環解僱頹氣

歐霸盃依然是西維爾的天下，決賽3：2反勝國際米蘭，歷史性第6度封王。 完場的哨子聲一響，主帥盧柏迪古雙膝跪地高舉雙手，同時喜極而泣，這個冠軍對他 背負着被皇馬及西班牙國家隊「炒魷」的屈辱，如今終於苦盡甘來，一吐烏氣。

西維爾在4強反勝曼聯晉級，挾完美往績與國際米蘭在決賽對撼，即使在開賽早段失守，決賽經驗老到的西維爾未有被打亂陣腳，兩軍在上半場打成2：2平手，國米的入球功臣盧卡古由下半場在自己龍門加一腳「擺烏龍」，結果西維爾以3：2力克國際米蘭，第6度捧走香港球迷戲稱的「西維爾盃」冠軍。

西維爾反勝國米六度捧盃 盧卡古擺烏龍天堂墮地獄

西維爾以3：2反勝國際米蘭，歷史性第6度稱霸歐霸盃。（Getty Images）

球證的完場哨子聲一響，西維爾眾將興奮地衝入球場慶祝，領隊盧柏迪古（Julen Lopetegui）高舉雙手雙膝倒地，一眾職球員隨即上前與他相擁，盧柏迪古激動得流下男兒淚，隨後眾將更拋起他慶祝。

西維爾眾將拋起盧柏迪古慶祝。（Getty Images）

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該名53歲的西班牙籍領隊，由2003年起執教鞭擔任華歷簡奴主帥，相隔17年後終於一嘗錦標滋味。不少球迷對盧柏迪古的印象，大多停留在他被西班牙國家隊及皇馬連環解僱。

2018年夏天，盧柏迪古以西班牙國家隊主帥身份，準備領軍出戰俄羅斯世界盃，皇馬突然宣布盧柏迪古將於世界盃後上任主帥一職，西班牙足總對此事大為憤怒，世界盃開鑼前夕憤然解僱盧柏迪古，改由希亞路臨受危命。

盧柏迪古接任皇馬領隊一職後，他的執教生涯不見得特別順遂，在聯賽5場不敗後，先後不敵西維爾﹑艾拉維斯及利雲特，在西甲錄得3負1和的尷尬紀錄，當皇馬作客1：5大敗予死敵巴塞隆拿後，相隔4個月後再度慘吃無情雞，結束短短14場的皇馬領隊生涯。

盧柏迪古近年一波三折的執教生涯（按圖放大）：

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盧柏迪古被連環「炒魷」，沉寂大半年後，去年夏天接任西維爾主帥，今季隨即帶領球隊以殿軍完成西甲，並奪得來季的歐聯資格，如今更再度在歐霸稱王，盧柏迪古終於一吐多年的烏氣。

背負兩年前被連環解僱的屈辱，盧柏迪古如今終於可以一吐烏氣。（路透社）

盧柏迪古賽後感激一眾球員的努力，為球隊再度帶來錦標，他同樣提醒球員們在狂歡時亦要保持社交距離。

盧柏迪古與眾將在捧盃時穿上特製T恤，衣服上印有佩亞達及雷耶斯兩名已故球員的肖像，盧柏迪古表示將冠軍獻給天上的二人，「我們將這個歐霸冠軍，獻給佩亞達及雷耶斯，以及一眾在天上幫助我們的西維爾舊將。」

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【西維爾破紀錄六奪歐霸盃】（按圖放大）