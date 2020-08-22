【歐霸】盧克迪莊再當關鍵功臣　當年外借紐卡素卻留尷尬紀錄

「歐霸專家」西維爾在歐霸盃決賽以3：2反勝國際米蘭，再度高舉冠軍獎盃，荷蘭箭頭盧克迪莊（Luuk de Jong）梅開二度，成為奪標功臣之一。 迪莊6年前外借至紐卡素，當時他在12場賽事顆粒無收，一眾紐卡素球迷對迪莊入球大呼難以置信。

西維爾不負「歐霸專家」稱號。今季先後淘汰羅馬﹑狼隊及曼聯躋身決賽，結果由盧卡古的烏龍球奠勝，第6度封王，保持歐霸決賽百分百的勝率。

西維爾兩個入球同樣來自頭槌，盧克迪莊頂上功夫了得，先在12分鐘接應捷西斯拿華斯傳中，搶點頂入追平，及後班尼加開出罰球，迪莊於遠柱無人看管，結果跳頂反超前。

盧克迪莊上半場梅開二度，協助西維爾一度反超前。（Getty Images）

去年夏天由燕豪芬加盟西維爾的盧克迪莊，今季為球隊在西甲上陣35場，貢獻6個入球及兩個助攻，說不上多產射手，但他在歐霸關鍵兩仗合共轟入3球，除了決賽梅開二度，這名荷甲前神射手上仗對曼聯後備入替建功，射入反勝一球，成為西維爾奪冠功臣之一。

盧克迪莊在歐霸關鍵兩戰中，合共攻入3個入球，成為球隊奪冠功臣之一。（Getty Images）

盧克迪莊歐霸關鍵兩戰的3個入球（按圖放大）：

29歲的盧克迪莊以自己擅長的頭槌報答主帥盧柏迪古的信任：「盧柏迪古今早告訴我將會正選上陣，當他需要我時，我已準備就緒，我以入球報答他，我亦要感激拿華斯與班尼加交出漂亮的傳中，造就我頂入兩球。」

迪莊續說：「今季歐霸賽事硬仗連連，幸好球隊就像一個大家庭，全隊上下萬眾一心，任何球員披甲同樣付出全力，即使在決賽早段落後，我及後攻入兩記頭槌，最終我們排除萬難贏得冠軍，這種感覺難以置信。」

迪莊以兩個入球報答主帥盧柏迪古對他的信任。（Getty Images）

+ 3 + 2

難以置信的除了迪莊外，還有一眾紐卡素球迷。2014年，迪莊曾經被慕遜加柏外借至紐卡素半季，惜迪莊代表「喜鵲」上陣12場顆粒無收，黯然離開英超。如今他在歐霸決賽大放異彩，一眾紐卡素球迷大呼驚訝，更在社交網站翻舊帳，重提迪莊當年的英超往事，更有網民笑言迪莊離開紐卡素後升價十倍。

盧克迪莊2014年外借至紐卡素時，上陣12場卻未取得任何入球。（資料圖片／Getty Images）

不少紐卡素球迷對迪莊入球大呼驚訝。（Twitter截圖）

【西維爾破紀錄六奪歐霸盃】（按圖放大）