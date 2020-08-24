【轉會】普巴續約趨明朗　經理人：曼聯不會接受報價

曼聯收購葡萄牙中場波基斯費南迪斯，功效立竿見影。另一中場核心保羅普巴，去向似乎有眉目。 著名經理人拉奧拿接受記者查詢，談及旗下一些球員的動向。他透露普巴將會與曼聯談續約，「曼聯不會接受任何出價」。曼聯球迷聞此消息，安心抑或無奈？

費南迪斯迅速融入曼聯，半季以來對球隊影響甚大。球迷期待拍住保羅普巴，新一季「雙核」威力全開。普巴的合約在下季完結，續約與否惹人關注。拉奧拿（Mino Raiola）接受《天空體育》（SkySport）訪問，形容曼聯的未來有着重要計劃，普巴是重點球員之一，「他百分之百在計劃內，曼聯今夏不會接受任何報價，不會出售他」。他向「紅魔」球迷大派定心丸，叫大家放鬆：「不用急，我們將會洽談新一紙合約。」

普巴即將續約，曼聯球迷期待吧。（Getty Images）

27歲的普巴本季受足踝傷患困擾，總計逾半時間養傷。球季因新冠肺炎爆發而暫停3個月，讓他有時間康復，在重開時上陣，與費南迪斯的「雙核」威力乍現。曼聯在復賽後的英超未嘗落敗，後上取得季軍而直入來季歐聯分組賽，歐霸盃亦戰至準決賽。

費南迪斯與普巴一前一後，曼聯來季能否大殺四方？（Getty Images）

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此外，拉奧拿補充旗下兩名去季轉會的球員，多蒙特前鋒艾寧夏蘭特及祖雲達斯守將馬菲斯迪歷特，今季均會留隊，繼續發展。但AC米蘭門將基安盧基當拿隆馬會否留在「紅黑軍團」，頗有疑問。他指當拿隆馬合約尚餘一季，米蘭未必會續新約，「他們有其他考慮」。

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