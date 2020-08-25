【西甲】古天奴下一站峰迴路轉　在拜仁贏完歐聯目的地竟不是英超

古天奴在巴塞隆拿鬱鬱不得意，外借拜仁亦是坐冷板居多，他的經理人早前放風指這個巴西球星渴望重返英超，巴塞隆拿亦向各大英超球會四出兜售，買又好、借又好務求盡快將他甩走，至少幫補一下昂貴人工也好。 正當全世界以為他的下一站必定是英倫，世事往往峰迴路轉：最新消息指出古天奴下季將會留在巴塞。

2018年1月，古天奴以1.4億英鎊從利物浦轉投巴塞隆拿，夢幻一樣美好的轉會，很快變為惡夢。位置與踢法所限令他的長處無從發揮，遲遲未能融入球隊，終被放棄。先是投閒置散，繼而是不斷傳出被賣走消息，礙於身價太貴無人接手，拖至2019年夏天終獲德甲班霸拜仁慕尼黑外借一年。

這宗可以用1.2億歐元（約1億英鎊）買斷的交易，精明的拜仁當然不會心動，尤其是古天奴的表現未具足夠說服力令他們大破慳囊，借用一年用完即棄。歐聯由16強階段到決賽，5場比賽均只是後備上陣，令他的下一站備受關注。

古天奴後備身份為拜仁贏得歐聯冠軍，一樣笑得開懷。（Getty Images）

身價太貴乏人問津

巴塞向一眾球會四出兜售，已不是秘密：900萬英鎊借用一年，倫敦球會熱刺、阿仙奴均被指有興趣，很大機會易手的紐卡素，甚至以他為轉會目標。買斷價之前一直企硬在1億歐元以上，之後願意大減價至7000萬歐元仍不得要領。

古天奴離開利物浦的時候曾揚言，希望離隊之後可以贏盡錦標，諷刺的是，他最渴望的歐聯冠軍，在他離隊年半後高舉在一班紅軍前隊友手上。前路茫茫之際，外借拜仁期限快將終結前柳暗花明，夢想中的歐聯決賽終於來臨，即使只是後備、只是配角，他一點都不介意。

賽前傳媒問他前途問題，他的答案是：「我的腦袋只專注在比賽，那是我們一次獨一無二的機會，我很高興可以置身歐聯決賽」，他表示，「關於的的未來，我沒有去想，因為我現在的心思只有決賽。」換個地點，換件球衣，如願捧起歐聯冠軍獎盃，古天奴如孩子一樣笑得燦爛滿足。正以為下一站必定是倫敦，巴塞新帥朗奴高文卻有另一個主意。

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朗奴高文的計劃

朗奴高文上任首個記者會上宣稱美斯在內的八個球員均是球會非賣品，名字之中沒有33歲射手蘇亞雷斯的份兒。近日愈來愈明顯的是，巴塞將會放棄這個功勳射手，甚至會要求今夏即時解約。

朗奴高文跟巴塞簽約兩年，然而球會明年即將進行會長改選，有候選人已預告會將他辭退。如此一來，他在加泰隆尼亞沒有太多時間，為這支西甲班霸的改革一定既急且快。球會核心球員美斯自然是關鍵所在，這個阿根廷球星跟球會角力不斷，早前傳出歐聯8強2：8大敗予拜仁腳下令他對球會心死求去，跟朗奴高文會面後仍未改變，表明離隊意欲。

不知是否跟盛傳挽留美斯失敗有關，朗奴高文最新接受西班牙傳媒訪問時，爆出驚人消息：古天奴在他來季的計劃之中。西班牙《世界體育報》宣稱，朗奴高文周一致電祝賀古天奴贏得歐聯冠軍，並向此子指出來季他在巴塞隆拿會扮演重要角色，保證可獲得穩定上陣時間。

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該報又稱，古天奴對朗奴高文的說法反應正面，願意將假期縮短，趕及下周初巴塞開操首天重歸隊報到。由於在拜仁戰至周日深夜的歐聯決賽，因此獲得額外假期，讓他返回巴西探親，可是據報他為回巴塞爭正選，自願取消假期。

古天奴2018年1月跟巴塞簽下5年長約，到2023年才到期。2019年夏天被外借到拜仁，意想不到的是，歐聯8強巴塞與拜仁相遇，古天奴倒戈後備上陣，為拜仁攻入兩球兼有助攻，有份協助這支德甲班霸8：2屠殺擁有他的巴塞隆拿，最終更成功為拜仁奪冠，對巴塞陣營而言實在相當諷刺。

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