【足球熱話】曼聯中堅連迪路夫回鄉捉賊　警：短距離衝刺很快

「紅魔」中堅在暑假，依然很忙。曼聯中堅域陀連迪路夫度假期間，發揮場上盯人的速度，除暴安良。 這名瑞典返家度假期間，成為好市民。他與妻子外出期間遇上街頭劫案，發揮「國家級」速度捉住犯人，等待警察到場。

曼聯在歐霸盃準決賽不敵西維爾，出局後隨即開始短暫的暑假，各自各精彩。連迪路夫沒有「周圍貢」，選擇返回家鄉韋斯特羅斯（Västerås）充電，昨日早上與妻子外出時，遇上劫案。

連迪路夫上報紙，今回是好事。（網頁截圖）

當地體育報章《Sportbladet》報道，一名年約30歲男子搶去一名九旬婦的手袋，但迅速被途人截住，交給警方。當地警方指，該名途人擒住犯人等候了5分鐘，待警察到場拘捕，老婦亦沒有損失，「警方感謝該名目擊者迅速而果斷介入，保住受害人的財產」。該名犯人涉嫌嚴重搶劫及使用毒藥罪，暫時獲釋。

追人有時不夠貼，追賊游刃有餘。（Getty Images）

警方接受詢問時，沒有證實該人是連迪路夫，「那途人行動迅速，身型健碩如運動員。他追捕犯人時，短距離衝刺的確很快。」《Sportbladet》後來向曼聯內部人士求證，證實「好市民」是連達路夫，但低調中堅想保持低調，「他不想談太多。他沒有動粗，只是追賊和搶回手袋，並相信任何人遇上這件事，都會這樣做」。

曼聯防線失誤斷送晉級機會 連迪路夫費南迪斯即場口角

連迪路夫失球後與般奴對罵，盡現強悍一面。（Twitter）

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連迪路夫在對西維爾一仗，被指「唔出腳」而引致失球，更與波基斯費南迪斯互罵。場上惡人，原來場下善人。相反，隊長兼拍檔哈利馬古尼，場上君子，場下可恥。他在米克諾斯島度假時涉嫌鬧事，襲擊及辱罵到場執勤的警察，連同其他二人被捕，當中更有人涉嫌賄賂，以求令審訊不能完成。馬古尼在周六獲釋，否認所有指控，案件則預定在今天開審，他毋須出席。當地律師指希臘的法律通常給予犯人一次機會，預料馬古尼支付相當罰款便可了事，不會被判監。

球季完結，「紅魔」中堅依然新聞多多。（Getty Images）

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