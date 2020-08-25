【足球熱話】朗拿甸奴認罪罰款僅守一條件　重溫球王的監獄風雲

巴西最近一次奪得世界盃的功臣之一、一代球王朗拿甸奴涉嫌行使假護照入境巴拉圭，案件纏擾近半年，終告完結。 朗拿甸奴與兄長與控方達成認罪協議，上庭認罪接受罰款，避過牢獄之災且近乎全身而退，只須遵守一項條件。

「細哨」與兄長羅拔圖（Roberto Assis），昨日一同現身巴拉圭首都阿松森的法院答辯，按照早前控辯雙方達成的協議，承認一項使用假護照進入巴拉圭。二人堅持護照為一名巴西商人所贈，而該人已入獄。

快將重獲自由，朗拿甸奴難掩愉悅。（Twitter）

兩兄弟面對的控罪，可被判最高5年監禁。經過控辯雙方商討，同意「細哨」與羅拔圖分別支付9萬及11萬美元罰款，了結案件。而且，「細哨」的罰款不僅較少，待遇亦遠優於兄長。他在巴拉圭不留案底，返回巴西後可以自由出境，只須告知巴拉圭當局出境時期。相反，羅拔圖兩年內不得離開巴西，而且未來兩年須每4個月，向巴西法院報到。

朗拿甸奴現身法庭。（Twitter）

「細哨」想家想了接近半年，終於可以回去。他於3月6日與兄長入境巴拉圭，被發現使用假護照而被捕，更扣留在阿松森一座監獄達32日。不過，「細哨」留着球王血，去到巴塞隆拿成為球王，去到監獄便成為監獄球王。而且，細哨招牌笑容，融化倉內一眾「大佬」。公開的照片可見，「細哨」似度假多於坐監，食煙飲油又燒烤，更在監獄五人賽入5球、助攻6次。

【細哨在監獄過40歲生日】

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巴拉圭法庭於4月初批准「細哨」兩兄弟轉到阿松森一家豪華酒店軟禁，等候處理案件。律師團曾多次要求解除軟禁，一直被拒，直至昨日才釋放。

「細哨」重獲自由，會否亮相表演賽慶祝一下？（Getty Images）

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