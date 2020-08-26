【美斯轉會分析】曼城曼聯PSG國米爭相出手　探討簽入球王利與弊

美斯要求離開巴塞隆拿，引起球壇哄動！據外國媒體及博彩公司推測，如果美斯真的離隊，最大可能投奔恩師哥迪奧拿，加盟英超的曼城。

美斯向巴塞遞交離隊申請，希望激活合約條款，以自由身離隊，但據報該條款要在每年6月30日前行使，否則就要支持7億歐元違約金才能解約。如果要花7億歐元去買美斯，相信沒有一間球會承擔得到，但若果美斯能夠以自由身流入轉會市場的話，還有一些球會願意出手。

美斯要求離開巴塞。（Getty Images）

美斯毫無疑問地是當今其中一名最優秀的球員，他是應屆金球獎得主。儘管巴塞今季四大皆空，但美斯在西甲攻入25球，交出21次助攻，榮登西甲的神射手及助攻王。綜觀歐洲四大聯賽，美斯是2019/20球季入球及助攻總和最多的球員。美斯這季場均交出2.7次威脅傳球，在四大聯賽中排名第4，他場均5.5次成功盤扭過人，更是冠絕四大聯賽。

雖然美斯進攻數據亮眼，但在現今注意整體防守的球壇，他的跑動數據卻常為人垢病，遭球迷批評在場上「散步」。在今屆歐聯，美斯平均每90分鐘為跑動距離為7625米（上陣661分鐘跑56002米）；相比之下，今屆歐聯神射手羅拔利雲度夫斯基每90分鐘跑動距離為10301米，至於尼馬亦有9974米。這意味住，美斯的新球會需要在戰術上適應其少跑動的特點，可能要安排其他球員犧牲，為美斯跑動更多。

簽入美斯最大的困難是他的天價人工。雖然美斯的薪酬在網上眾說紛紜，但可以肯定的是，他是當今球壇最高薪的球員，幾乎每個說法的周薪都超過50萬歐元，其中有網站更稱其周薪高達136萬歐元。在球壇之中，只有極少數球會能夠負擔到這樣的世界級人工，而且滿足到美斯的人工，意味住新球會很可能打破現有的薪酬結構，對更衣室有潛在影響。合約年期也是一個考慮因素，始終美斯已到職業生涯黃昏，今年已滿33歲，不肯定他能夠保持高水準多少年。

曼城領隊哥迪奧拿是美斯的恩師。（Getty Images）

如果美斯離隊的話，最有可能加盟的是英超的曼城，甚至有傳美斯近日接觸曼城領隊哥迪奧拿，商討轉會的可能性。哥迪奧拿是美斯的恩師，兩人在2008到2012年合作，當時哥帥確立美斯為巴塞的核心，兩人合力贏了兩次歐聯及3次西甲，帶領巴塞登上球壇之巔。曼城的建隊方針也是以巴塞的目標，早年就聘請來自巴塞的碧格利斯坦為足球總監，大踢地面進攻。曼城背靠城市足球集團，而後面的是阿聯酋王室，資金雄厚，而且他們之前就違反財政公平政策上訴成功。

據博彩公司bet365的最新賠率，美斯留隊的賠率仍然最熱，有1.8倍，若果他離隊的話，最熱門的新東家就是恩師哥迪奧拿執教的曼城。

美斯潛在新東家賠率：

+ 6 + 5 + 4

背後有水喉的球隊不只有曼城，還有應屆歐聯亞軍巴黎聖日耳門。PSG的班主是卡塔爾主權基金，增兵向來豪爽，亦負擔得起美斯的人工；PSG在2017年花了2.22億歐元從巴塞買斷尼馬的合約，震驚球壇。對於矢志爭奪歐聯冠軍，並擴大球壇影響力的PSG而言，簽入美斯是個一舉兩得的決定。如果美斯與尼馬再度聚首，還加上年輕一代的基利安麥巴比，攻力驚人。

美斯及尼馬曾在巴塞合作。（Getty Images）

另一隊有大水喉支持的是國際米蘭，國米有大股東蘇寧集團支持，而國米會長、蘇寧老闆張近東的兒子張康陽一直希望羅致美斯。今月初有報道指，張康陽已跟巴塞會長巴圖美奧探討免費羅致美斯的可能性。

英國《每日郵報》披露，國際米蘭及曼聯都接觸過美斯的父親及經理人。曼聯雖然沒有金主支撐，但是世界球壇商業營運最成功的球隊，有足夠家底去承擔美斯的高人工，加上曼聯今夏轉會窗一直希望尋找右翼，但求購多蒙特的查頓辛祖受挫，而美斯的最佳位置正是右翼。不過，如曼聯以天價人工簽美斯，或會引起保羅普巴等球員要求加薪。

如果美斯以天價人工加盟曼聯，保羅普巴會否要求加薪？（Getty Images）

有球迷憧憬美斯會加盟祖雲達斯，與C朗拿度拍檔，但祖雲達斯承擔C朗的人工已經吃力，恐怕再無薪酬空間簽入美斯。美斯的候選新東家還有阿根廷母會紐維爾舊生，因為他曾說過希望收山前效力舊生，但回阿甲的話，就代表大幅減薪，以美斯現有水平，應該還未到回鄉養老的時候。除此之外，據報美斯還有可能轉到美職聯或中超，但要現時的美斯離開歐洲主流聯賽，相信新東家要開出極優厚的條件。

有分析指，美斯的舉動並非真的想離隊，而是用離隊脅迫巴塞。美斯過去都曾經有離隊傳聞，最後都以加人工續約告終。之前有傳美斯希望以離隊迫會長巴圖美奧下台，今次有報道指，美斯決定離隊前，曾經與新帥朗奴高文見面，朗奴高文表明不會再給予美斯特殊待遇。難道美斯想「扭計」迫巴圖美奧或者朗奴高文就範？也不能排除這個可能性。