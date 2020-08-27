【西甲】美斯釀離隊觸發巴塞球迷眾怒　上街要求會長問責下台

一個四大皆空的球季，觸發「巴塞隆拿大地震」，先後「震走」領隊斯迪恩及體育總監艾比度，其後靈魂人物美斯心灰意冷提出離隊要求。一眾巴塞球迷一連兩日上街抗議，要求管理不善的會長巴杜美奧問責下台，並希望美斯回心轉會續留巴塞。

巴塞隆拿先被死敵皇家馬德里反超前奪西甲錦標，及後於歐聯8強恥辱性慘敗2：8出局，四大皆空結束今個球季。球隊隊長兼靈魂人物美斯曾經開腔指球隊需要改變，季後主帥斯迪恩及體育總監艾比賽相繼被炒，西班牙傳媒指朗奴高文上台後有意改革巴塞，清洗一眾老將，使美斯心灰意冷，決心離開效力多年的巴塞隆拿。

球隊戰績欠佳，如今連核心美斯亦釀離隊，球迷忍無可忍，一連兩日走上街頭向巴塞高層表不滿。巴塞球迷面對一個又一個的亂局，認為會長巴杜美奧（Josep Bartomeu）需要為一切負責，問責下台。

巴塞球迷聚集在魯營球場外抗議，部分激進球迷更嘗試進入魯營球場內。街上示威的球迷除了對巴杜美奧表達不滿外，不少球迷同樣希望挽留美斯，穿上美斯的球衣，更有球迷高舉「美斯在家留下來，巴塞隆拿我愛你」的板子。

巴塞隆拿的一隊技術總監Ramon Planes早前開腔，稱巴塞依然希望建立一隊以美斯為重心的球隊，並以婚姻形容巴塞與美斯的關係，「美斯是世界上最重要的球隊，我們依然以美斯為組軍的核心，從而建立一支『長勝將軍』及史上最佳的球隊，我們仍然需要美斯級數及經驗的球員領軍。美斯與巴塞的關係就像婚姻，對雙方同樣重要，我對未來感樂觀，我們將努力挽留美斯。」

另外，西班牙傳媒拍到美斯與蘇亞雷斯的座駕先後出現，當地記者指二人在周三晚上見面，或就各自的前途而見面。