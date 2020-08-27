【英超熱話】摩連奴持續進修　挑戰第七語言照顧「來自星星的你」

做好溝通，是團體成功的第一步。精通六種語言的熱刺主帥摩連奴，同樣深明這個道理，故此他決定接受新挑戰，進一步提升隊內的溝通。 57歲的「摩佬」去上語言課，學習另一新語言。隊員來自五湖四海，他選擇哪一語言呢？

熱刺的紀錄片《All or Nothing》即將在本月31日於網上串流平台亞馬遜（Amazon）上架，熱刺領隊摩連奴聯同隊長洛里斯﹑孫興慜﹑盧卡斯莫拉及迪利阿里出席紀錄片的記者會。

熱刺擁有不同國籍的外援，即使摩連奴精通葡文﹑西班牙文﹑英文﹑法文﹑意大利文及加泰隆尼亞語的摩連奴，也未必能夠按球員的母語，「轉Channel」跟他們對話，正如隊中的韓國翼鋒孫興慜。摩連奴在記者會中表示他深明溝通的重要性，所以他決定接受新挑戰。

摩連奴與數名熱刺主力一同出席記者會，穿上恤衫西裝褸，立即一副「成功人士」的模樣。（熱刺Twitter截圖）

摩連奴稱：「溝通在團隊中非常重要，我希望能夠運用各球員的母語，確保所有人明白我說話，這是對各人的文化尊重，所以我正在學習韓文。」

韓文與西歐語系，從發音到文字都相距甚遠，跟摩連奴原本精通的語言完全不同。57歲的「摩佬」持續進修，為了孫興慜學韓文，他朝學有所成，摩連奴跟「孫仔」講韓文已經令人期待。

孫興慜的英語相當流利，可以跟摩連奴溝通。不過，摩連奴好學不倦，開拓亞洲市場。（資料圖片／Getty Images）

熱刺去季壓哨在最後一輪取得歐霸第二圈外圍賽的資格，即使熱刺在轉會市場的資金不多，摩連奴依然對球隊在新球季挑戰佳績充滿信心，「當我在2004年來到英超時，熱刺給予我的印象與現時一樣，依然是一支具規模的球會，而隊中有很多出色的球員，他們在去年的歐聯決賽已證明自己的能力，我有信心熱刺可以挑戰各大錦標。」

日前對葉士域治的熱身賽，摩連奴穿風褸「唔拉鍊」，形象大變。（Getty Images）

除了熱刺紀錄片將於831上架，在熱刺新球場頂部的空中漫步（The Dare Skywalk），將在同日向公眾開放，而熱刺眾將日前試玩，玩得十分盡興。

繼續精明眼 或低價羅致狼隊右閘取代奧里亞

摩連奴要率領熱刺挑戰前列，今夏增兵同樣不可少，《天空體育》透露熱刺有意在右後衛上增兵。熱刺右閘獲加彼德斯早前被出售，加上摩連奴願意讓奧里亞離隊，正瞄準狼隊的愛爾蘭國腳馬特杜靴迪（Matt Doherty）。該名28歲的狼隊右閘去季表現出色，交出4個入球及4個助攻，據報轉會費僅約1200萬鎊，符合摩連奴量入為出的理財新哲學。

英媒盛傳熱刺有意羅致狼隊的守衛杜靴迪。（資料圖片／Getty Images）

【今夏已落實轉會】