【足球轉會】祖雲達斯力搶狼隊神鋒　再次求購施展「人海戰術」

祖雲達斯早前解僱沙利後，由名宿派路走馬上任。新人事，新作風，派路接掌後首度出席記者會，表明希古恩將不會留隊。 祖雲達斯的前鋒空缺，意大利傳媒再次盛傳「祖記」有意羅致狼隊的前鋒魯爾占美尼斯，並清洗隊中舊將，包括前季加盟的阿仙奴球員艾朗藍斯。

祖雲達斯不敵里昂在歐聯16強出局，沙利隨即被解僱，祖雲達斯其後任命剛上任U23主帥的派路（Andrea Pirlo）「升呢」執教一隊，毫無執教經驗的他接下這燙手山芋。

派路早前首度以祖雲達斯主帥身分出席記者會，該名意大利名將談及自己的組軍大計，肯定將不會出售阿根廷中場戴巴拿，惟他的同鄉希古恩已在派路的清洗名單中。

派路表明希古恩即將離開祖雲達斯。（資料圖片／Getty Images）

盛傳祖雲達斯的入貨清單（按圖放大）：

當希古恩離隊後，派路已有心水人選頂替前線的空缺，早前曾經傳出阿仙奴前鋒拿卡錫迪是目標人物之一。另一名英超前鋒，效力狼隊的墨西哥箭頭魯爾占美尼斯（Raul Jimenez），同樣是潛在人選。該名29歲的墨西哥前鋒，今季為狼隊在英超攻入17場，並全數上陣38場聯賽。

魯爾占美尼斯上季的表現突出，如今成為不少歐洲強隊的目標人物。（資料圖片／Getty Images）

意大利傳媒《Tuttosport》透露祖雲達斯已派人與狼隊方面接洽，據悉狼隊曾經拒絕藍斯加現金的方案，如今更有改良的方案，將杜格拉斯哥斯達及阿歷士辛度加入交易籌碼中，希望以3名球員換取占美尼斯，祖記甚至可以再「加碼」，將魯加尼或基斯甸羅美路（Cristian Romero）列為交易的一部分。

占美尼斯今季為狼隊攻入17個入球。（資料圖片／Getty Images）

祖雲達斯求購占美尼斯的交易籌碼名單：

意大利名帥卡比路（Fabio Cappelo）曾經表示，若占美尼斯加盟祖雲達斯，他就像當年皇馬的賓施馬一樣，與C朗拿度組成銳利度十足的攻擊組合。

另外，效力羅馬的迪斯高亦盛傳是祖雲達斯的目標之一，即使迪斯高已年屆34歲，他在去季意甲仍貢獻16球及11個助攻，是羅馬進攻的泉源。

派路早前首度以祖雲達斯主帥身份出席記者會。（祖雲達斯Twitter截圖）

【今夏已落實轉會】