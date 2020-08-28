【NBA】球員同意恢復季後賽　特朗普批評賽會猶如政治組織

美國非裔男子布萊克（Jacob Blake）日前遭警員槍傷事件，令當地再度引起種族不公及警暴問題，包括NBA在內的美國體壇紛紛以罷賽響應。其中原定在周三及四（26及27日）上演的NBA季後賽都需要延期，而一眾球員則同意不會杯葛餘下球季。

距離事發現場基諾沙（Kenosha）市不遠的NBA球隊密爾沃基公鹿原定在26日與奧蘭多魔術上演第5場季後賽，公鹿球員在賽前決定杯葛比賽，連帶另外兩場同日舉行的季後賽——火箭對雷霆、湖人對拓荒者亦告取消。

NBA季後賽連續兩天取消後，賽會預計最快在周五（28日）復賽。（AP）

參與季後賽的一眾NBA球員周四在奧蘭多迪士尼世界開會，最終決定復賽，NBA高層同日亦舉行緊急會議。執行副總裁巴斯（Mike Bass）表示，聯盟希望可以在周五或六（28或29日）復賽，惟周四的賽事仍要改期。

除了NBA外，WNBA、美職聯、美職棒等亦分別取消周三的比賽。他們的決定在美國政壇則褒貶不一，前總統奧巴馬（Barack Obama）認為NBA及WNBA的杯葛行為是大家的榜樣，指所有機構都有必要為自己的價值挺身而出；奧巴馬的白宮舊拍檔、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）指球員需要付出很大勇氣為自己的信念打抱不平。

一眾NBA球證27日發起遊行，支持球員爭取種族公義。（AP）

總統特朗普（Donald Trump）則對杯葛事件大撥冷水，形容NBA猶如變成政治組織，認為對美國體壇並非好事。特朗普的女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）表示有意邀請湖人「大帝」勒邦占士（LeBron James）到白宮，討論種族不公問題，希望可以有明確而具建設性的方案。不過庫什納在言詞間批評NBA球員，指他們非常富有，因此罷賽一天對他們的經濟沒有影響。

勒邦占士於Twitter留言，指大家不應侃侃而談，而是立即行動，攜手為美國帶來改變。（AP）

Change doesn’t happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it’s on US to make a difference. Together. That's why your vote is @morethanavote ✊🏾 #BlackLivesMatter — LeBron James (@KingJames) August 27, 2020

美國體壇早前聲援George Floyd事件（按圖放大）：