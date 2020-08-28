日本首相安倍晉三今午（28日）宣布，須長期治療困擾已久的潰瘍性大腸炎，表明將會辭職，極可能無緣在任內目睹東京奧運開幕。 第二次東京奧運乃安倍振興日本的藍圖中重要一環，從申辦、宣傳到籌備都積極參與。只可惜新冠肺炎疫情久久不回落，令他重演外公的命運。

安倍在2012年9月26日第二次登上首相，任內積極改革，以求振興經濟。原定今夏舉行的東京奧運，在2011年5月由國際奧委會邀請各地提交申辦意向，當時日本剛剛遭受「311」大地震重擊，期望藉着申辦，重新上路。

安倍上任後，從前任首相、民主黨籍野田佳彥的內閣手上接過申辦奧運的工作，繼續大力推動。2013年9月7日，他隨日本奧委會親赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，在最終申辦介紹上親自演說，以英文解構申辦奧運的理念，當晚日本獲得主辦權。

2013年，安倍在申辦奧運投票階段，用英文演說，介紹東京奧運的理念。（Getty Images）

獲勝一刻，舉國歡呼，安倍的地位又上一層。（美聯社）

接下來，日本大興土木，密鑼緊鼓，不僅為了再辦東奧時展現日本全新一面，亦為了未來而改造。奧運留下全新場館，還有陸續啟用的運輸系統等。安倍主政的內閣參選推動建設，他更粉墨登場。2016年里約奧運閉幕禮上播出的宣傳片，把東京的景致與運動員共冶一爐，最後卻是安倍因為「趕時間」，變身《孖寶兄弟》Super Mario，從綠色水管直通里約奧運會場。從水管冒出，脫下紅帽，一副「日本之顏」的模樣。

安倍變身孖寶兄弟，日本把科幻、時尚跟現實融為一體。里約奧運閉幕，全球已經期待東京奧運。（Getty Images）

科幻而吸引的畫面，4年後的奧運令人急不及待。一輪破舊立新，東京煥然一新，如火如荼準備本年7月「開騷」。安倍的奧運夢毀於一場席捲全球的疫症，主辦單位面對健康等問題，曾考慮延期兩年，但安倍一錘定音，於3月親自宣布延後一年。

為奧運大興土木，國立競技場大翻新，可惜奧運開幕延期，分分鐘變成「無期」。（Getty Images）

截至本周一（24日），安倍第二次拜相任期的第2799天，打破日本首相連續在任時期紀錄。豈料來到2803天，他宣布將會辭職。由於其本屆任期原定至明年9月，既然去意已決，估計執政自民黨內各派系會盡快協商，物色人選接替安倍，以備在適當時機舉行大選。安倍行將離任，日本奧委會及東奧組委同樣措手不及。而日本奧委會長山下泰裕表示可惜，稱未能估計對奧運的影響，「不過這是全國的計劃，事情不會影響基本方針，但現在難以斷言有沒有影響」。

任內大打經濟牌，期望以首相身分開幕，卻要親自宣布延期。（Getty Images）

安倍難望以首相身分，見證第二次東奧開幕，甚至在開幕禮參一腳。安倍的外公亦然，1959年在任時見證二戰後東京獲得1964奧運主辦權，翌年卻因為處理美日安保條約修訂事宜，觸發「安保鬥爭」，最終下台。

安倍表明將會辭職，但不會放棄從政。（美聯社）

疫情下的東京（按圖放大）

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